Evrobasket: Bleda Srbija ide kući, Markanen i Finska servirali poraz koji će 'Orlovi' dugo pamtiti

EPA Nikola Jokić u duelu sa Laurijem Markanenom

San košarkaša i navijača Srbije o osvajanju titule prvaka Evrope završio je na dnu Riškog zaliva u septembarskoj noći koju će dugo pamtiti Nikola Jokić i drugovi.

Tamo su ga bacili raspoloženi Lauri Markanen i selekcija Finske koji su slavili u osmini finala sa 92:86.

Ovo je drugo kontinentalno prvenstvo zaredom koje je reprezentacija Srbije završila u osmini finala.

Markanen, NBA as, sa 29 poena i sedam skokova bio prva zvezda večeri, dok je Jokić sa 33 poena i osam uhvaćenih lopti predvodio Srbiju.

Finci će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Francuska-Gruzija, dok srpske košarkaše očekuje povratak kući.

Srbija je u večerašnji duel ušla sa epitetom apsolutnog favorita, iako je igrala bez kapitena Bogdana Boganovića koji je već posle druge utakmice završio učešće zbog povrede zadnje lože.

Ipak, Finci su bili ti koji su u većem delu utakmice kontrolisali igru, skok, rezultat i zasluženo su ostvarili jedan od najvećih uspeha u istoriji nacionalnog tima.

„Uspavan“ početak igrača Srbije i raspoloženi Markanen doneli su Fincima 10 poena prednosti u uvodnim minutima.

I već tada je bilo jasno da će Orlovi morati da se pomuče kako bi eliminisali protivnika koji je u meč ušao kao autsajder.

Tek u drugoj četvrtini, ulazak Stefana Jovića, pa Vase Micića razdrmao je Srbiju.

Pogodili su „Orlovi“ nekoliko trojki, podigli nivo odbrane i preuzeli vođstvo.

Ali Finci su, posle pauze u poluvremenu, izašli na teren potpuno spremni da maksimalno zakomplikuju stvari za srpski tim.

Pored Markanena i Mikaela Jantunena, važne „trojke“ za Fince pogodio je iskusni Sasu Salin i rezultatsko klatno je opet otišlo na stranu njihovog tima.

Kroz konstatno jurenje zaostatka srpski košarkaši su u završnici utakmice pravili dosta grešaka, ali su „trojkom“ Gudurića i poenima Jokića na četiri minuta poveli.

I kada je delovalo da utakmica polako odlazi na stranu Srbije, pojavili su se Elijas Valtonen i mladi Mika Murinen i pogodili šuteve koji su trasirali put ka senzacija.

Uz Jokića, u srpskom timu u napadu se istakao još Nikola Jović sa 20 poena.

Kod Finaca Valtonen je dao 13, Murinen devet, a Jantunen 15.

Reuters Arnas Velička (levo) i Kristaps Porzingis (desno)

Litvanija je košarkaški gazda na Baltiku.

U duelu osmine finala Evrobasketa, selekcija Litvanije je u Rigi pobedila domaću Letoniju sa 88:79.

Litvancima nije smetalo ni to što su igrali bez Rokasa Jokubaitisa koji je u grupnoj fazi povredio meniskus i završio učešće na šampionatu.

Protivnik Litvanije u četvrtfinalu biće pobednik utakmice Grčka - Izrael, koja se igra u nedelju.

Litvancima je ovo prvi plasman među osam najboljih evropskih reprezentacija od 2015, kada su poraženi u finalu.

Večeras su Litvanci bili bolji praktično od prvog sudijskog podbacivanja lopte, a Letonci konstantno nervozni i nesigurni pri šutu.

Nije domaćinu pomogla ni odlična igra njihove prve zvezde Kristapsa Porzingisa koji je utakmicu završio sa 34 poena i 19 skokova.

Arnas Velička, litvanski plejmejker, iskočio je kao heroj iz drugog plana, postigao 21 poena i podelio 12 asistencija.

Sjajnu mu je pomagao Azulas Tubelis koji je ubeležio 18 poena i 12 skokova.

A kada je Letonija pretila da se vrati u meč, iskusni centar Jonas Valančijunas je postigao bitne koševe i pokazao zašto već 13 godina igra u NBA ligi.

EPA

Košarkaši Nemačke plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto su u Rigi pobedili Portugal sa 85:58.

Konačan rezultat ne pokazuje koliko su se aktuelni svetski prvaci mučili do pet minuta pre kraja utakmice, kada su konačno slomili otpor Portugalaca.

U poslednju četvrtini Nemci su ušli sa samo jednim poenom prednosti, a onda je Maodo Lo pogodio dve „trojke" zaredom i doneo ekipi dvocifrenu prednost prvi put na utakmici.

Do kraja meča Nemci su samo uvećavali prednost, a utakmicu je obeležio veliki ukupan broj šuteva za tri poena - čak 69.

Denis Šruder i Franc Vagner postigli su po 16 poena za nemačku selekciju, dok je poen manje ubacio Isak Bonga, košarkaš beogradskog Partizana.

Kod Portugalaca, jedini igrač sa dvocifrenim brojem poena bio je Nemijas Keta sa 18 poena, a uz to je upisao i osam skokova.

Nemci će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča Italija-Slovenija koji je na programu u nedelju.

EPA

Srbija ima Nikolu Jokića, a Turska Alperena Šenguna, poznatog i po nadimku Bejbi Jokić.

A da nije tako, Turska ne bi danas izborila plasman u četvrtfinale Evrobasketa.

Ekipa selektora Ergina Atamana je posle dosta muke u Rigi savladala reprezentaciju Švedske sa 85:79.

Turska je tako postala prvi četvrtfinalista Evrobasketa, a sledeći protivnik biće im pobednik duela Poljska-Bosna i Hercegovina.

Šengun je utakmicu završio sa dabl-dabl učinkom od 24 poena i 16 skokova, a na to je dodao još šest asistencija.

Čedi Osman je takođe bio veoma dobar sa 17 poena.

Šveđani su tokom cele utakmice igrali hrabro i nisu se predavali, uprkos ulozi autsajdera.

Ludvig Hakanson je predvodio Šveđane sa 16 poena, a jedan manje dao je Viktor Dagerforš.

Uprkos dobroj igri, Švedska je u završnici utakmice ostala bez daha, a Šengun je preuzeo kontrolu stvari na terenu i u napadu i u odbrani.

Ipak, čak je i on u završnici pokazao znake nervoze, promašio je tri od četiri slobodna bacanja, ali je Šejn Larkin bio tu da potvrdi pobedu.

Turskoj je ovo prvi plasman u četvrtfinale Evrobasketa posle 16 godina.

Parovi osmine finala:

- subota, 6. septembar -

Turska - Švedska 85:79

Nemačka - Portugal 85:58

Litvanija - Letonija 88:79

Srbija - Finska (20:45)

- nedelja, 7. septembar:

Poljska - BiH (11:00)

Francuska - Gruzija (14:15)

Italija - Slovenija (17:15)

Grčka - Izrael (20:45)

Četvrtfinale Evrobasketa:

- utorak, 9. septembar:

Litvanija - Grčka/Izrael

Turska/Švedska - Poljska/BiH

- sreda, 10. septembar:

Nemačka - Italija/Slovenija

Srbija/Finska - Francuska/Gruzija

