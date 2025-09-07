Čitaoci B92.sport dali svoj sud posle eliminacije: Jokić najbolji, Pešić i Micić najgori

Košarkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale Evrobasketa, pošto su eliminisani u osmini finala od selekcije Finske.

Skandinavci su sve iznenadili, a najviše srpske igrače, koji nisu našli rešenje na njihov šut spolja, kao i igru pod obručem. Srbiju je predvodio Nikola Jokić, ali nije mogao sam, uz podršku još samo Nikole Jovića, pa je Srbija tako još jednom eliminisana u osmini finala, drugi put za redon na Evrobasketu. U anketi čitalaca B92.sporta, Nikola Jokić dbio je najbvolji protiv Finske sa ocenom 4,02, a iza njega najbolje ocenjen je Nikola Jović (3.3), a slede Ognjen