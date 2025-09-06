BBC vesti na srpskom

Evrobasket: Litvancima pripao baltički derbi za četvrtfinale, ni svemoćni Porzingis nije pomogao Letoniji

Večeras su Litvanci bili bolji praktično od prvog sudijskog podbacivanja lopte, a Letonci konstantno nervozni i nesigurni pri šutu. Nije domaćinu pomogla ni odlična igra njihove prve zvezde Kristapsa Porzingisa koji je utakmicu završio sa 34 poena i 19 skokova.

BBC News pre 23 minuta
Arnas Velička i Kristaps Porzingis
Reuters
Arnas Velička (levo) i Kristaps Porzingis (desno)

Litvanija je košarkaški gazda na Baltiku.

U duelu osmine finala Evrobasketa, selekcija Litvanije je u Rigi pobedila domaću Letoniju sa 88:79.

Litvancima nije smetalo ni to što su igrali bez Rokasa Jokubaitisa koji je u grupnoj fazi povredio meniskus i završio učešće na šampionatu.

Protivnik Litvanije u četvrtfinalu biće pobednik utakmice Grčka - Izrael, koja se igra u nedelju.

Litvancima je ovo prvi plasman među osam najboljih evropskih reprezentacija od 2015, kada su poraženi u finalu.

Večeras su Litvanci bili bolji praktično od prvog sudijskog podbacivanja lopte, a Letonci konstantno nervozni i nesigurni pri šutu.

Nije domaćinu pomogla ni odlična igra njihove prve zvezde Kristapsa Porzingisa koji je utakmicu završio sa 34 poena i 19 skokova.

Arnas Velička, litvanski plejmejker, iskočio je kao heroj iz drugog plana, postigao 21 poena i podelio 12 asistencija.

Sjajnu mu je pomagao Azulas Tubelis koji je ubeležio 18 poena i 12 skokova.

A kada je Letonija pretila da se vrati u meč, iskusni centar Jonas Valančijunas je postigao bitne koševe i pokazao zašto već 13 godina igra u NBA ligi.

Denis Šruder, reprezentativac Nemačke u akciji
EPA

Košarkaši Nemačke plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto su u Rigi pobedili Portugal sa 85:58.

Konačan rezultat ne pokazuje koliko su se aktuelni svetski prvaci mučili do pet minuta pre kraja utakmice, kada su konačno slomili otpor Portugalaca.

U poslednju četvrtini Nemci su ušli sa samo jednim poenom prednosti, a onda je Maodo Lo pogodio dve „trojke" zaredom i doneo ekipi dvocifrenu prednost prvi put na utakmici.

Do kraja meča Nemci su samo uvećavali prednost, a utakmicu je obeležio veliki ukupan broj šuteva za tri poena - čak 69.

Denis Šruder i Franc Vagner postigli su po 16 poena za nemačku selekciju, dok je poen manje ubacio Isak Bonga, košarkaš beogradskog Partizana.

Kod Portugalaca, jedini igrač sa dvocifrenim brojem poena bio je Nemijas Keta sa 18 poena, a uz to je upisao i osam skokova.

Nemci će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča Italija-Slovenija koji je na programu u nedelju.

Alperen Šengun
EPA

Srbija ima Nikolu Jokića, a Turska Alperena Šenguna, poznatog i po nadimku Bejbi Jokić.

A da nije tako, Turska ne bi danas izborila plasman u četvrtfinale Evrobasketa.

Ekipa selektora Ergina Atamana je posle dosta muke u Rigi savladala reprezentaciju Švedske sa 85:79.

Turska je tako postala prvi četvrtfinalista Evrobasketa, a sledeći protivnik biće im pobednik duela Poljska-Bosna i Hercegovina.

Šengun je utakmicu završio sa dabl-dabl učinkom od 24 poena i 16 skokova, a na to je dodao još šest asistencija.

Čedi Osman je takođe bio veoma dobar sa 17 poena.

Šveđani su tokom cele utakmice igrali hrabro i nisu se predavali, uprkos ulozi autsajdera.

Ludvig Hakanson je predvodio Šveđane sa 16 poena, a jedan manje dao je Viktor Dagerforš.

Uprkos dobroj igri, Švedska je u završnici utakmice ostala bez daha, a Šengun je preuzeo kontrolu stvari na terenu i u napadu i u odbrani.

Ipak, čak je i on u završnici pokazao znake nervoze, promašio je tri od četiri slobodna bacanja, ali je Šejn Larkin bio tu da potvrdi pobedu.

Turskoj je ovo prvi plasman u četvrtfinale Evrobasketa posle 16 godina.

Parovi osmine finala:

- subota, 6. septembar -

  • Turska - Švedska 85:79
  • Nemačka - Portugal 85:58
  • Litvanija - Letonija 88:79
  • Srbija - Finska (20:45)

- nedelja, 7. septembar:

  • Poljska - BiH (11:00)
  • Francuska - Gruzija (14:15)
  • Italija - Slovenija (17:15)
  • Grčka - Izrael (20:45)

Četvrtfinale Evrobasketa:

- utorak, 9. septembar:

  • Litvanija - Grčka/Izrael
  • Turska/Švedska - Poljska/BiH

- sreda, 10. septembar:

  • Nemačka - Italija/Slovenija
  • Srbija/Finska - Francuska/Gruzija

(BBC News, 09.06.2025)

