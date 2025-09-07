Čudo u Rigi: Srbija ispala, Finska u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Košarkaši Srbije završili su učešće na Evropskom prvenstvu.

Oni su u osmini finala doživeli poraz od Finske rezultatom 92:86 (28:24, 16:24, 24:18, 24:20). Finska je mnogo bolje ušla u meč i ubrzo povela sa dvocifenom prednošću – 11:1. Sjajno su za tri poena šutirali u tim trenucima Lauri Markanen i Mikael Jantunen, a upravo su oni i dalje održavali prednost svoje ekipe. Vodila je Finska sa 16:5, pa 20:9, a tek onda je Srbija zaigrala onako kako zna i ume, pa je prednost spustila na podnošljivih 22:17. Finska je prvu deonicu