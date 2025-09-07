Evo koliko je novca zaradila Srbija nakon ispadanja u osmini finala Eurobasketa

Košarkaška reprezentacija Srbije na poprilično šokantan način je ispala sa ovogodišnjeg Evropskog prvenstva.

Orlovi su poraženi u osmini finala od ekipe Finske, čime su napravili i jedno od najnegativnijih iznenađenja u istoriji naše košarke, ali i iznenađenja generalno u košarci. Srbija je bila ogroman favorit za osvajanje zlatne medalje, najveći na čitavom turniru, ali su i uprkos tome uspeli da ispadnu od znatno slabijeg rivala, makar na papiru. Naime, čak i uprkos činjenici da su ispali u osmini finala, oni će dobiti skromnu novčanu nagradu zbog ispadanja sa turnira.