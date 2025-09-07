Srbija eliminisana od Finske u osmini finala Evrobasketa 2025 uz kritike selektora i šok u košarkaškoj javnosti

Naslovi.ai pre 21 minuta

Srbija je doživela šokantan poraz od Finske i završila učešće na Eurobasketu, dok analitičari i javnost izražavaju razočaranje i kritikuju selektora Pešića.

Na Evrobasketu 2025, Srbija je eliminisana u osmini finala nakon poraza od Finske rezultatom 92:86. Finska je dominirala u ključnim segmentima, naročito u ofanzivnom skoku i šutu za tri poena, dok je Srbija imala problema sa povredama i lošom formom nekih igrača. Danas Danas Kurir

Selektor Srbije Svetislav Pešić izjavio je da njegov tim nije potcenio Finsku i da su igrači dali maksimum, ali da su Finci bili bolji. Najefikasniji u srpskom timu bio je Nikola Jokić sa 33 poena, dok je Lauri Markanen predvodio Fince sa 29 poena. Sputnik Politika BBC News

Selektor Finske Lasi Tuovi pre utakmice je istakao težinu meča, prisećajući se poraza Srbije od Italije na prethodnom Eurobasketu. Poraz je izazvao velike reakcije u Srbiji i regionu, sa kritikama na račun selektora. Legendarni Zoran Moka Slavnić i bivši košarkaš Milutin Aleksić dali su svoje analize i kritike, dok je analitičar Denver Nagetsa Erik Sedum oštro kritikovao Pešića zbog loše pripreme i nedostatka prilagođavanja tokom meča. Američki analitičari dodatno ukazuju na probleme u timu i selektoru. Anketa portala B92 pokazala je da navijači najviše krive selektora Svetislava Pešića i Vasilija Micića za neuspeh, dok su ostali igrači takođe dobili niske ocene. Šok i razočaranje u košarkaškoj javnosti dodatno je istaknuto u izveštaju Telegrafa. Ekipa se već vraća kući, gde su igrače dočekali porodice i navijači.