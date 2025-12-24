Prvi pik zasenio Jokića, Dalas preživeo Denverov napad za pobedu

Košarkaši Dalas maveriksa savladali su Denver nagetse rezultatom 131:130 i stigli do 12. trijumfa u sezoni.

Denver je propustio priliku da se približi Oklahomi, a izgubio je i drugo mesto na tabeli od San Antonija. Dalas je sa druge strane zabeležio vrednu pobedu u borbi za plasman među prvih deset ekipa koji garantuje plej-in. Susret je obeležio prvi pik na ovogodišnjem draftu Kuper Fleg, koji je postigao 33 poena, uz po devet skokova i asistencija. Fleg nije na najbolji način započeo sezonu, igrao je prinudno van svoje pozicije, ali je u prethodnih mesec dana pokazao