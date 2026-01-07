Viknuo Dončiću da je "đubre", odmah se okrenuo ka njemu: Luka uzvratio uvrede čim je pogodio nemogući koš

Luka Dončić ušao je u verbalni okršaj sa jednim navijačem Nju Orleansa u pobedi svojih Lejkersa u gostima, 111:103.

Posle izuzetno teškog šuta za tri poena, koji je pogodio, Dončić se okrenuo ka navijaču ko mu je dobacio "đubre" dok je Slovenac ulazio u sve težu situaciju. "Šta si rekao kretenu? Šta si rekao, ha?", rekao je Dončić očigledno do kraja motivisan uvredama. Za to vreme, Lebron Džejms ga je čekao na polovini terena, da zajedno proslave veliku Lukinu trojku. Svi su videli njegovu svađu sa navijačem na kameri, ali još niko iz ovog ugla: Lejkersi su u Nju Orleansu