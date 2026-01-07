Ovo su morali da pobede: Budućnost poražena u Atini od autsajdera!

Podgorčani sad sebi zakomplikovali položaj u grupi! Košarkaši Budućnosti doživeli su neočekivan poraz u Atini, pošto su u meču Evrokupa izgubili od Panioniosa rezultatom 97:85.

Iako su gosti u ovaj duel ušli kao izraziti favoriti, domaći tim je upisao tek drugu pobedu u sezoni i tako napravio jedno od iznenađenja kola. Nakon ovog meča Panionios ima skor 2–11, dok je Budućnost na 8–5. Rezultat iz Atine dodatno je zakomplikovao situaciju u grupi. Bešiktaš je pobedom nad Ulmom stigao do skora 9–4, Turk Telekom je savladao Trento i izjednačio se sa Budućnošću na 8–5, dok je lider Burg zadržao vrh tabele sa učinkom 11–2, uprkos teškom trijumfu