Jokić ponovo sjajan, ali Denver pao u drami

Pejton Votson mogao je da bude heroj nakon sjajne asistencije Nikole Jokića, ali je ispao tragičar. Nije pogodio šut za tri poena u poslednjoj sekundi i Denver Nagetsi su poraženi od Dalas Maveriksa 131:130 u okviru NBA lige.

Imao je tim iz Kolorada sedam sekundi da organizuje napada za trijumf. Marej je dodao loptu do Jokića, koji je krenuo ka košu. Tu ga je praktično čekao kompletan tim Mevsa. Primetio je to Srbin i na sebi svojstven način ostavio samog Votsona. Sam kao duh Pejton je promašio i slavlje domaćih moglo je da počne. Dalas je vodio tokom najvećeg dela meča, u jednom trenutku čak i 21 razlike, ali su Nagetsi zahvaljujući neverovatnoj trećoj deonici kada su ubacili 47 poena