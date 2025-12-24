Jokićev trener iskren nakon poraza: Evo kako je on video finiš meča!

Mogli su do pobede! U jednoj od najuzbudljivijih utakmica večeri, Denver Nagetsi su poraženi na gostovanju Dalas Maveriksima rezultatom 131:130.

Nikola Jokić još jednom je pokazao zašto je među najboljima na svetu – 29 poena i 14 asistencija, uz seriju ključnih poteza u poslednjoj četvrtini. Nakon meča, trener Denvera – Dejvid Adelman je prokomentarisao zadnjih napad njegovog tima i promašen šut za pobedu: „Mislim da su četiri igrača branila taj jako težak šut. Mislim