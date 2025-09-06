BBC vesti na srpskom

Evrobasket: Nemcima deset minuta dovoljno za četvrtfinale, Šengun sprečio eliminaciju Turske

U poslednju četvrtini Nemci su ušli sa samo jednim poenom prednosti, a onda je Maodo Lo pogodio dve „trojke" zaredom i doneo ekipi dvocifrenu prednost prvi put na utakmici.

Denis Šruder, reprezentativac Nemačke u akciji
Košarkaši Nemačke plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto su u Rigi pobedili Portugal sa 85:58.

Konačan rezultat ne pokazuje koliko su se aktuelni svetski prvaci mučili do pet minuta pre kraja utakmice, kada su konačno slomili otpor Portugalaca.

Do kraja meča Nemci su samo uvećavali prednost, a utakmicu je obeležio veliki ukupan broj šuteva za tri poena - čak 69.

Denis Šruder i Franc Vagner postigli su po 16 poena za nemačku selekciju, dok je poen manje ubacio Isak Bonga, košarkaš beogradskog Partizana.

Kod Portugalaca, jedini igrač sa dvocifrenim brojem poena bio je Nemijas Keta sa 18 poena, a uz to je upisao i osam skokova.

Nemci će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča Italija-Slovenija koji je na programu u nedelju.

Alperen Šengun
EPA

Srbija ima Nikolu Jokića, a Turska Alperena Šenguna, poznatog i po nadimku Bejbi Jokić.

A da nije tako, Turska ne bi danas izborila plasman u četvrtfinale Evrobasketa.

Ekipa selektora Ergina Atamana je posle dosta muke u Rigi savladala reprezentaciju Švedske sa 85:79.

Turska je tako postala prvi četvrtfinalista Evrobasketa, a sledeći protivnik biće im pobednik duela Poljska-Bosna i Hercegovina.

Šengun je utakmicu završio sa dabl-dabl učinkom od 24 poena i 16 skokova, a na to je dodao još šest asistencija.

Čedi Osman je takođe bio veoma dobar sa 17 poena.

Šveđani su tokom cele utakmice igrali hrabro i nisu se predavali, uprkos ulozi autsajdera.

Ludvig Hakanson je predvodio Šveđane sa 16 poena, a jedan manje dao je Viktor Dagerforš.

Uprkos dobroj igri, Švedska je u završnici utakmice ostala bez daha, a Šengun je preuzeo kontrolu stvari na terenu i u napadu i u odbrani.

Ipak, čak je i on u završnici pokazao znake nervoze, promašio je tri od četiri slobodna bacanja, ali je Šejn Larkin bio tu da potvrdi pobedu.

Turskoj je ovo prvi plasman u četvrtfinale Evrobasketa posle 16 godina.

Parovi osmine finala:

- subota, 6. septembar -

  • Turska - Švedska 85:79
  • Nemačka - Portugal 85:58
  • Litvanija - Letonija (17:15)
  • Srbija - Finska (20:45)

- nedelja, 7. septembar:

  • Poljska - BiH (11:00)
  • Francuska - Gruzija (14:15)
  • Italija - Slovenija (17:15)
  • Grčka - Izrael (20:45)

Četvrtfinale Evrobasketa:

- utorak, 9. septembar:

  • Litvanija/Letonija - Grčka/Izrael
  • Turska/Švedska - Poljska/BiH

- sreda, 10. septembar:

  • Nemačka/Portugal - Italija/Slovenija
  • Srbija/Finska - Francuska/Gruzija

