Tramp promenio ime Pentagonu: Ubuduće Ministarstvo rata

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom je promenio ime Ministarstva odbrane, odnosno Pentagona, u Ministarstvo rata.

Jednom u nizu izvršnih naredbi koje je doneo od povratka u Belu kuću u januaru, Tramp će vratiti stari naziv koji je važio 1940-ih, piše u dokumentu u koji je BBC imao uvid.

Cilj je, piše,da se „podstaknu snaga i odlučnost“.

Novo ime će u početku biti „sporedni naziv", jer bi naredbu trebalo da odobri Kongresa kako bi promena bila trajna.

Bela kuća još nije saopštila koliko će koštati preimenovanje, ali američki mediji sugerišu da bi izmena naziva stotine agencija, amblema, mejl adresa i uniformi mogla da olakša budžet za milijardu dolara (više od 855 miliona evra).

Ministarstvo odbrane zaduženo je, između ostalog, za nadgledanje oružanih snaga SAD i naslednik je Ministarstva rata.

Ovo ministarstvo je prvobitno osnovano kao agencija na nivou kabineta 1789. godine i postojalo je do 1947.

„Naziv 'Ministarstvo rata' prenosi snažniju poruku spremnosti i odlučnosti u poređenju sa 'Ministarstvom odbrane', kojim se naglašava samo odbrambena sposobnost", piše u naredbi.

Pit Hegset, trenutni ministar odbrane, biće ministar rata, dodaje se u dokumentu.

Prema novoj naredbi, Hegset bi trebalo da preporuči i uključi zakonodavne i izvršne mere potrebne za prelazak na trajno preimenovanje Ministarstva.

Američki Kongres biće odgovoran za stvaranje izvršnih odeljenja.

Tramp je u avgustu rekao novinarima da je uveren da će Kongres podržati ideju.

Za Endija Kima, demokratskog senatora iz Nju Džerzija, preimenovanje je detinjasta ideja.

„Amerikanci žele da spreče ratove, a ne da ih podstiču", dodao je.

Ministarstvo rata osnovao je Džordž Vašington, ali je naziv izmenjen posle Drugog svetskog rata.

Tramp je do sada više puta pokretao ideju o promeni imena, tvrdeći da SAD imaju „neverovatnu istoriju pobeda" u oba svetska rata pod prethodnim nazivom - Ministarstvo rata.

Tramp i Hegset nastoje da preusmere resor na „ratovanje" i „ratnički etos".

Tvrde da se Ministarstvo odbrane previše usredsredilo na programe raznolikosti, ravnopravnosti i inkluzije i takozvanu vouk (woke) ideologiju.

Dok radi na promeni imena Ministarstva odbrane, Trampa neki predlažu za Nobelovu nagradu za mir, ali on umanjuje značaj takvih ideja.

„Sve što mogu da uradim je da gasim ratove“, rekao je za CBS Njuz, američkog partnera BBC-ja.

„Ne tražim pažnju. Samo želim da spasem živote", dodao je.

Preimenovanje Ministarstva biće 200. izvršna naredba koju će Tramp potpisati od povratka u Belu kuću u januaru 2025.

Na izmenu naziva Ministarstva se dugo čeka, a sledi neposredno pošto je Kina na masovnoj vojnoj paradi 3. septembra predstavila niz novog naoružanja i drugu vojnu opremu.

Mnogi su to protumačili kao jasnu poruku Americi i njenim saveznicima.

