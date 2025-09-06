NUNS i EFJ traže odgovornost MUP-a zbog napada na novinare tokom studentskog protesta u Novom Sadu

Među slučajevima koje je NUNS dokumentovao, Emir Kahrimanović (021.rs) izveštavao je sa keja u trenutku policijskog juriša. Na snimku čuje se kako više puta govori da je novinar, pre nego što je pao pokušavajući da izbegne policajce koji su trčali ka demonstrantima. Jedan policajac ga je udario nogom dok je ležao na travi.

"Više puta su kretali ka meni, iako sam ponavljao da sam novinar. Nosio sam prsluk i u više navrata pokazivao press legitimaciju i uzvikivao da sam novinar", rekao je Kahrimanović, prenosi NUNS, a opisuje i da je Katarina Stevanović (Vreme) bila na istom mestu i doživela slično.

NUNS navodi da je u Rektorat Univerziteta u Novom Sadu, gde su se studenti i građani sklonili od suzavca, policija nasilno ušla potiskujući ih, zatvorila ih u amfiteatar, legitimisala i pretresla, a neki su privedeni među kojima Skoro ceo tim studentskog medija blokada.info zato što su snimali, oprema im je oduzeta, a nekoliko ih je odvedeno u policijsku stanicu.

Novinarka N1 Ksenija Pavkov bila je sprečena da priđe i izveštava iako je imala legitimaciju i nalazila se na javnoj površini, a snimatelj N1 udaren je u glavu, ali povreda je izbegnuta jer je imao kacigu.

Pripadnik Žandarmerije je tokom prenosa uživo gurnuo Nemanju Šarovića, predsednika pokreta „Ljubav vera nada“, koji je izveštavao za zrenjaninsku KTV, oteo mu mikrofon, bacio ga i razbio, vidi se na snimcima objavljenim na društvenim mrežama.

Tokom protesta policija je više puta tvrdila da novinari i građani ne smeju da snimaju policijska postupanja, beleži NUNS.

U saopšteju se navodi da je MUP je obavestio javnost da je "došao do saznanja da učesnici skupa u Novom Sadu imaju nameru da napadnu policiju" ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja što je korišćeno kao izgovor za primenu sile nad studentima, građanima i predstavnicima medija.

NUNS konstatuje da se policijska represija i napadi na novinare nastavljaju bez prestanka, a avgusta je zabeležio najveći broj napada na novinare ove godine, uz 14 incidenata povezanih s pripadnicima MUP-a.

Zato NUNS i EFJ pozivaju Ministarstvo unutrašnjih poslova da odmah pokrene postupak unutrašnje kontrole i da identifikuje i sankcioniše sve odgovorne za prekomernu upotrebu sile i za sprečavanje rada novinara; da obezbedi hitan povraćaj oduzete novinarske opreme i prekid svih oblika zastrašivanja i nezakonitog legitimisanja novinara; da svim organizacionim jedinicama jasno i javno naloži da se ne sme sprečavati snimanje policijskih postupanja na javnim mestima i da obezbedi da se u budućim postupanjima poštuju standardi nužnosti i srazmernosti u primeni sile.

U saooštenju piše da je generalni sekretar EFJ Rikardo Gutijerez izjavio da je "EFJ duboko uznemiren ovim novo dokumentovanim slučajevima nasilja. Dan ranije pozvali smo pripadnike snaga reda da ne napadaju novinare i da obezbede njihovu bezbednost tokom protesta. Svaki incident biće prijavljen na Platformu Saveta Evrope za bezbednost novinara, uz zahtev za temeljnu i hitnu istragu i da pravda bude zadovoljena".

"Kao što smo ocenili tokom i nakon naše misije solidarnosti, situacija u Srbiji je vanredna. EU mora preduzeti odlučne korake, uključujući sankcije. Tišina više nije dopuštena, kao ni nekažnjivost. Nasilje mora prestati u ime osnovnih ljudskih prava", izjavio je on.

NUNS podseća da novinari, medijski radnici i svi građani imaju pravo da snimaju postupanje policije na javnim mestima.

To pravo može biti ograničeno samo u strogo propisanim, izuzetnim okolnostima predviđenim zakonom.

Rad novinara uživa posebnu zaštitu u demokratskom društvu; on je preduslov slobode izražavanja i prava javnosti da bude informisana, piše u saopštenju.

NUNS i EFJ apeluju na poštovanje slobode medija, slobode okupljanja i slobode izražavanja i pozivaju rukovodstvo MUP-a, rukovodioce policijskih jedinica na terenu i sve druge nadležne institucije da odmah obezbede uslove za bezbedan i nesmetan rad novinara i da javnost blagovremeno obaveste o preduzetim merama i odgovornosti, piše u saopštenju koje su potpisali Evropska federacija novinara i Nezavisno udruženje novinara Srbije.