(Mape): Prajd protestna šetnja danas u centru Beograda: Ovo je detaljna trasa kojom će se kretati učesnici

Blic pre 2 sata
Ovogodišnja Prajd protestna šetnja održaće se danas, 6. septembra, sa početkom u 16 časova u parku "Manjež" u centru Beograda. Na zvaničnom sajtu "Prajda" objavljena je i detaljna trasa kojom će okupljeni prolaziti, međutim zvaničnih informacija o izmenama u saobraćaju i režimu gradskog prevoza za sada još nema.

Učesnici će se kretati trasom: Park Manjež – Nemanjina – Slavija – Beogradska – Pravni fakultet – Bulevar kralja Aleksandra – Resavska – Kralja Milana – London – Kneza Miloša – Vlada Republike Srbije – Park Manjež. Kako su saopštili, kod Pravnog fakulteta šetnja će nakratko stati, a tokom 16 minuta tišine biće odata pošta žrtvama tragedije usled pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kao i svim ostalim žrtvama u Srbiji. Ulazi na Prajd biće otvoreni
Najveća vrednost uticaj i gledanost: N1, Nova S, Danas, Radar.

Najveća vrednost uticaj i gledanost: N1, Nova S, Danas, Radar.

Danas pre 18 minuta
Patrijarh Porfirije osveštaće sutra obnovljeni Saborni hram u Pakracu

Patrijarh Porfirije osveštaće sutra obnovljeni Saborni hram u Pakracu

RTV pre 13 minuta
uživo Tenzije u Novom Sadu: Studenti i građani izašli iz Rektorata, policija u Kampusu

uživo Tenzije u Novom Sadu: Studenti i građani izašli iz Rektorata, policija u Kampusu

NIN pre 38 minuta
Vučić: Na protestima protiv vlasti ukupno 9.380 ljudi, u Novom Sadu 7.020

Vučić: Na protestima protiv vlasti ukupno 9.380 ljudi, u Novom Sadu 7.020

RTK pre 33 minuta
Kupovina polovnjaka: čekati ili ne? Trgovci otkrivaju svoja očekivanja

Kupovina polovnjaka: čekati ili ne? Trgovci otkrivaju svoja očekivanja

Biznis i finansije pre 38 minuta