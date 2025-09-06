Mup: "Upozoravamo okupljene na protestu u Novom Sadu da ne napadaju policiju"

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je večeras da je došlo do saznanja da "učesnici neprijavljenog skupa u Novom Sadu imaju nameru da napadnu policiju koja se nalazi ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u ovom gradu".

MUP je upozorio okupljene da poštuju zakon. - Upozoravamo sve okupljene da poštuju zakon i da ne napadaju policiju. U suprotnom policija će biti prinuđena da reaguje i preduzme sve zakonom predviđene mere da bi zaštitila sopstvene živote, bezbednost i očuvala stabilan javni red i mir - stoji u saopštenju ministarstva. Podsetimo, protest u Novom Sadu počeo je u 19 sati, a studenti u blokadi pozvali su okupljene da krenu ka Filozofskom fakultetu.