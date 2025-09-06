(Foto) užas na plaži Ajkula usmrtila čoveka u Sidneju izgubio više udova, preminuo na licu mesta

Ovo je prvi smrtni slučaj od napada ajkule u Sidneju od februara 2022. godine.

Vlasti su zatražile zatvaranje plaža u ovoj oblasti dok se ne sprovede istraga. Čovek koga je napala velika ajkula u blizini plaže u Sidneju preminuo je od zadobijenih povreda, saopštila je australijska policija. Ovo je prvi takav incident u više od tri i po godine, što je dovelo do zatvaranja nekoliko plaža u ovoj oblasti. Žrtva, čiji identitet još nije utvrđen, napadnuta je neposredno iza 10.00 časova kod plaže Long rif, u severnom delu glavnog grada australijske