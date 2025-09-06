(Foto) užas na plaži Ajkula usmrtila čoveka u Sidneju izgubio više udova, preminuo na licu mesta

Dnevnik pre 5 sati
(Foto) užas na plaži Ajkula usmrtila čoveka u Sidneju izgubio više udova, preminuo na licu mesta

Ovo je prvi smrtni slučaj od napada ajkule u Sidneju od februara 2022. godine.

Vlasti su zatražile zatvaranje plaža u ovoj oblasti dok se ne sprovede istraga. Čovek koga je napala velika ajkula u blizini plaže u Sidneju preminuo je od zadobijenih povreda, saopštila je australijska policija. Ovo je prvi takav incident u više od tri i po godine, što je dovelo do zatvaranja nekoliko plaža u ovoj oblasti. Žrtva, čiji identitet još nije utvrđen, napadnuta je neposredno iza 10.00 časova kod plaže Long rif, u severnom delu glavnog grada australijske
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

"Njegovo telo je plutalo u vodi": Potresan prizor na popularnoj plaži gde je muškarca raskomadala ajkula

"Njegovo telo je plutalo u vodi": Potresan prizor na popularnoj plaži gde je muškarca raskomadala ajkula

Mondo pre 47 minuta
Ajkula mu raskomadala udove: Ovo je muškarac kojeg je ubila morska zver, ceo svet piše o tome!

Ajkula mu raskomadala udove: Ovo je muškarac kojeg je ubila morska zver, ceo svet piše o tome!

Telegraf pre 1 sat
(Uznemirujuće) kamera snimila brutalan napad ajkule: Surfera (57) raskomadala morska neman, plaže hitno zatvorene (foto/video)…

(Uznemirujuće) kamera snimila brutalan napad ajkule: Surfera (57) raskomadala morska neman, plaže hitno zatvorene (foto/video)

Večernje novosti pre 1 sat
(Uznemirujući video) kamera snimila napad ajkule: Ovo je surfer (57) kojeg je raskomadala morska neman! (foto)

(Uznemirujući video) kamera snimila napad ajkule: Ovo je surfer (57) kojeg je raskomadala morska neman! (foto)

Kurir pre 2 sata
Velika ajkula napala muškarca na 100 metara od obale: Užas na popularnoj plaži, surfer preminuo na licu mesta

Velika ajkula napala muškarca na 100 metara od obale: Užas na popularnoj plaži, surfer preminuo na licu mesta

Mondo pre 3 sata
Smrtonosni napad ajkule u Sidneju ― surfer preminuo nakon napada u moru

Smrtonosni napad ajkule u Sidneju ― surfer preminuo nakon napada u moru

RTS pre 5 sati
Ajkula usmrtila muškarca na plaži Svedoci ne mogu da dođu sebi od šoka: "Izgubio je više udova" (Foto/video)

Ajkula usmrtila muškarca na plaži Svedoci ne mogu da dođu sebi od šoka: "Izgubio je više udova" (Foto/video)

Alo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ajkulaSidnej

Svet, najnovije vesti »

Više stotina katolika, pripadnika LGBTQ+ zajednice, na hodočašću u Rimu

Više stotina katolika, pripadnika LGBTQ+ zajednice, na hodočašću u Rimu

Beta pre 27 minuta
Amerika razmatra vojne udare na venecuelu: Velika eskalacija, Tramp dao "zeleno svetlo": Snage SAD vežbaju desant, region vrvi…

Amerika razmatra vojne udare na venecuelu: Velika eskalacija, Tramp dao "zeleno svetlo": Snage SAD vežbaju desant, region vrvi od vojske i oružja

Blic pre 52 minuta
Opozicija o sinoćnim nemirima u Novom Sadu: "Napad na autonomiju univerziteta i slobodu svakog građanina"

Opozicija o sinoćnim nemirima u Novom Sadu: "Napad na autonomiju univerziteta i slobodu svakog građanina"

Blic pre 47 minuta
Više stotina katolika, pripadnika LGBTQ+ zajednice, na hodočašću u Rimu

Više stotina katolika, pripadnika LGBTQ+ zajednice, na hodočašću u Rimu

N1 Info pre 2 minuta
Nema odbrane od drona, osim ako postoji drugi, efikasniji — a Rusija ga svakako ima

Nema odbrane od drona, osim ako postoji drugi, efikasniji — a Rusija ga svakako ima

Sputnik pre 12 minuta