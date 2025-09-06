Održana prajd šetnja u Beogradu, bez muzike uz buku Ovogodišnji slogan "Za porodicu"

Učesnici Parade ponosa pod sloganom "Za porodicu" okupili su se danas u beogradskom parku Manjež odakle su oko 17.30 časova krenuli u šetnju, a kao i ranijih godina zahtevaju, između ostalog, da se usvoji Zakon o istopolnim zajednicama i Zakon o rodnom identitetu.

Kolonu predvodi kuma Prajda novinarka Olivera Kovačević, a skup obezbeđuju pripadnici policije. Najavljeno je da će ove godine šetnja imati protestni karakter jer, kako tvrde, ne žele da učestvuju u prividu normalnosti dok se u Srbiji dešavaju protesti, zbog čega umesto muzike prave buku. Okupljeni nose transparente "I mi imamo pravo na porodicu, solidarnost sa kvir Ukrajincima koji štite domove od ruske okupacije, "Ljubav i bunt". Park Manjež je okićen zastavama