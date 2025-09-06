Održana prajd šetnja u Beogradu, bez muzike uz buku Ovogodišnji slogan "Za porodicu"

Dnevnik pre 1 sat
Održana prajd šetnja u Beogradu, bez muzike uz buku Ovogodišnji slogan "Za porodicu"

Učesnici Parade ponosa pod sloganom "Za porodicu" okupili su se danas u beogradskom parku Manjež odakle su oko 17.30 časova krenuli u šetnju, a kao i ranijih godina zahtevaju, između ostalog, da se usvoji Zakon o istopolnim zajednicama i Zakon o rodnom identitetu.

Kolonu predvodi kuma Prajda novinarka Olivera Kovačević, a skup obezbeđuju pripadnici policije. Najavljeno je da će ove godine šetnja imati protestni karakter jer, kako tvrde, ne žele da učestvuju u prividu normalnosti dok se u Srbiji dešavaju protesti, zbog čega umesto muzike prave buku. Okupljeni nose transparente "I mi imamo pravo na porodicu, solidarnost sa kvir Ukrajincima koji štite domove od ruske okupacije, "Ljubav i bunt". Park Manjež je okićen zastavama
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Održana Prajd šetnja u Beogradu: Okupljeni pozvali da se usvoji Zakon o istopolnim zajednicama

Održana Prajd šetnja u Beogradu: Okupljeni pozvali da se usvoji Zakon o istopolnim zajednicama

Euronews pre 32 minuta
Protestna šetnja Prajda "Za porodicu" – u znaku solidarnosti i zahteva za donošenje zakona o istopolnim brakovima

Protestna šetnja Prajda "Za porodicu" – u znaku solidarnosti i zahteva za donošenje zakona o istopolnim brakovima

RTS pre 32 minuta
Kordon policije razdvajao vernike i učesnike Parada ponosa kod Vaznesenjske crkve

Kordon policije razdvajao vernike i učesnike Parada ponosa kod Vaznesenjske crkve

Telegraf pre 22 minuta
Protestna kolona Prajda prošetala Beogradom: Poruke solidarnosti sa studentima, poručeno „Vučiću odlazi“ i „Borimo se za…

Protestna kolona Prajda prošetala Beogradom: Poruke solidarnosti sa studentima, poručeno „Vučiću odlazi“ i „Borimo se za prava“(VIDEO, FOTO)

Danas pre 1 sat
BLOG Završena Prajd šetnja, održano 16 minuta tišine: Učesnici skupa ponovo u parku Manjež

BLOG Završena Prajd šetnja, održano 16 minuta tišine: Učesnici skupa ponovo u parku Manjež

Nova pre 2 sata
(Foto): Prajd protestna šetnja u Beogradu: Obratile se Severina i Olivera Kovačević, sve ulice u centru grada otvorene za…

(Foto): Prajd protestna šetnja u Beogradu: Obratile se Severina i Olivera Kovačević, sve ulice u centru grada otvorene za saobraćaj

Blic pre 2 sata
(BLOG) Završena protestna šetnja Beograd Prajda, zahtevi nepromenjeni godinama

(BLOG) Završena protestna šetnja Beograd Prajda, zahtevi nepromenjeni godinama

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Olivera KovačevićParada ponosa

Društvo, najnovije vesti »

Sudija Miograg Majić: Predsednik Srbije želi da i sudstvo pretvori u svoju pretorijansku gardu

Sudija Miograg Majić: Predsednik Srbije želi da i sudstvo pretvori u svoju pretorijansku gardu

Danas pre 47 minuta
„Indeks je jači od pendreka“: Studenti najavili protest ispred Vlade Srbije

„Indeks je jači od pendreka“: Studenti najavili protest ispred Vlade Srbije

Danas pre 57 minuta
Radar: Smenjena glavna inspektorka Poreske policije, vodeća u akciji istrage oko nadstrešnice

Radar: Smenjena glavna inspektorka Poreske policije, vodeća u akciji istrage oko nadstrešnice

Danas pre 2 sata
Pobedila leukemiju, pa proslavila punoletstvo: Teodora iz Kragujevca pre 8 godina ujedinila je Srbiju u borbi za život, sad ne…

Pobedila leukemiju, pa proslavila punoletstvo: Teodora iz Kragujevca pre 8 godina ujedinila je Srbiju u borbi za život, sad ne skida osmeh sa lica!

Blic pre 2 sata
Cirkus od suđenja: Jokić nije dobio faul, ali jeste tehničku grešku, Finska muči Srbiju

Cirkus od suđenja: Jokić nije dobio faul, ali jeste tehničku grešku, Finska muči Srbiju

Danas pre 1 sat