Nadal otvorio dušu o rivalstvu sa Đokovićem: „Kada su se pojavili problemi izgubio sam samopouzdanje u kretanju“ (poluvreme) Srbija vodi u rigi: Dušan Vlahović pogodio za minimalno vođstvo protiv Letonije!

“ Počeo sam da izbegavam neke stvari iz straha da ne dođe do povrede“ Skoro godinu dana prošlo je otkako je Rafael Nadal poslednji put nastupio, kada je na finalu Dejvis kupa zvanično stavio tačku na karijeru.

Od tada nije uzeo reket u ruke, ali jeste našao vremena da se osvrne na svoj put, najveće rivale i eru u kojoj je zajedno sa Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom činio legendarni trio koji je više od 20 godina vladao svetskim tenisom. Tokom karijere Nadal je sakupio 22 grend slem trofeja, među njima rekordnih 14 na Rolan Garosu, a čak 209 nedelja proveo je na vrhu ATP liste. Ipak, svestan je da bez mečeva protiv Đokovića i Federera ne bi dostigao takve visine. –