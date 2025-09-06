Piksi poželeo sreću košarkašima: „Svim srcem smo uz njih!“ au, kakav okršaj: Partizan i Železničar odigrali prijateljski meč za pamćenje!

Sjajni odnosi izmedju fudbalera i košarkaša naše zemlje! Fudbalska reprezentacija Srbije gostovala je Letoniji u okviru trećeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Konacan rezultat je 1:0 za Srbiju. Jedini gol na mecu postigao je Dušan Vlahović na asistenciju Aleksandra Kataija. Večeras je na programu i duel Košarkaške reprezentacije, koja igra protiv Finske. Njima je sreću poželeo Dragan Stojković: „Hoću da im poželim puno sreće i da pobede. Svim srcem smo uz naše košarkaše i Karija Pešića. Navijamo za njih i verujemo da će se boriti i da će dati sve od sebe. Samo neka guraju napred, mi smo uvek uz njih“ – zaključio je on.