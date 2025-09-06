Slaba Dubočica poražena u Loznici

U okviru 7.kola Mozzart Bet Prve lige Srbije, fudbaleri leskovačke Dubočice poraženi su minimalnim rezultatom 1:0 (1:0) na današnjem gostovanju u Loznici, protiv domaćeg istoimenog tima.

Bila je to još jedna bleda partija izabranika trenera Mijailovića koji su ovim porazom ostali pri samom dnu prvoligaške tabele. Prvu ozbiljniju priliku na utakmici domaći fudbaleri su pretvorili u gol, ispostaviće se i odlučujući. Ćirković je izveo udarac sa ugla, lopta je došla do Vujičića koji je, sa desetak metara, oštrim i preciznim udarcem savladao Djekića – 1:0. U 20.minutu velika i najbolja moguća prilika za goste. Kočić je prošao po levoj strani, ušao u