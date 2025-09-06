Brutalan napad morske nemani! Iskusni surfer (57) raskomadan za par sekundi! Horor na 100 metara od obale kod Sidneja! Napravio je fatalnu grešku! (foto)

Jedan iskusni surfer (57) nastradao je u stravičnom napadu ajkule na severnim plažama Sidneja.

Muškarac je u subotu oko 10 časova otišao na surfovanje sa grupom prijatelja na plaži Long Rif. Posle samo pola sata u vodi, oko 100 metara od obale, ajkula ga je napala. On i njegova daska nestali su ispod površine, a pretrpeo je "katastrofalne povrede", uključujući gubitak više udova, rekao je inspektor policije Nju Saut Velsa, Stjuart Tomson. Njegovi prijatelji uspeli su da se vrate na obalu, a ubrzo posle toga njegovo telo pronađeno je kako pluta u talasima,