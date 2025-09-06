Brutalan napad morske nemani! Iskusni surfer (57) raskomadan za par sekundi! Horor na 100 metara od obale kod Sidneja! Napravio je fatalnu grešku! (foto)

Kurir pre 1 sat  |  7News/Preneo: V.M.)
Brutalan napad morske nemani! Iskusni surfer (57) raskomadan za par sekundi! Horor na 100 metara od obale kod Sidneja…

Jedan iskusni surfer (57) nastradao je u stravičnom napadu ajkule na severnim plažama Sidneja.

Muškarac je u subotu oko 10 časova otišao na surfovanje sa grupom prijatelja na plaži Long Rif. Posle samo pola sata u vodi, oko 100 metara od obale, ajkula ga je napala. On i njegova daska nestali su ispod površine, a pretrpeo je "katastrofalne povrede", uključujući gubitak više udova, rekao je inspektor policije Nju Saut Velsa, Stjuart Tomson. Njegovi prijatelji uspeli su da se vrate na obalu, a ubrzo posle toga njegovo telo pronađeno je kako pluta u talasima,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Surfer stradao u napadu ajkule kod obale Sidneja: Prvi smrtonosni napad od 2022. godine

Surfer stradao u napadu ajkule kod obale Sidneja: Prvi smrtonosni napad od 2022. godine

N1 Info pre 14 minuta
Sidnej: Surfer stradao u napadu ajkule

Sidnej: Surfer stradao u napadu ajkule

Novi magazin pre 14 minuta
Muškarac stradao u napadu ajkule na severnim plažama Sidneja

Muškarac stradao u napadu ajkule na severnim plažama Sidneja

RTV pre 1 sat
Jeziv napad ajkule: Stradao muškarac

Jeziv napad ajkule: Stradao muškarac

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ajkulaAustralijanapad ajkuleSidnej

Svet, najnovije vesti »

Rasplamsava se sukob EU-Tramp: Kazna za Gugl 2,95 milijardi evra i zabrana da favorizuje svoje reklamne tehnologije

Rasplamsava se sukob EU-Tramp: Kazna za Gugl 2,95 milijardi evra i zabrana da favorizuje svoje reklamne tehnologije

RTV pre 39 minuta
Požar u devetospratnoj zgradi u Londonu, oko 100 vatrogasaca ga gasi

Požar u devetospratnoj zgradi u Londonu, oko 100 vatrogasaca ga gasi

RTV pre 19 minuta
Zelenski odbio poziv: Ne idem u Moskvu dok je Ukrajina pod raketama – neka Putin dođe u Kijev

Zelenski odbio poziv: Ne idem u Moskvu dok je Ukrajina pod raketama – neka Putin dođe u Kijev

RTS pre 9 minuta
„Nije baš proevropski nastrojen“: Ako padne francuska vlada, ovaj ministar je mogući novi premijer

„Nije baš proevropski nastrojen“: Ako padne francuska vlada, ovaj ministar je mogući novi premijer

Danas pre 39 minuta
Surfer stradao u napadu ajkule kod obale Sidneja: Prvi smrtonosni napad od 2022. godine

Surfer stradao u napadu ajkule kod obale Sidneja: Prvi smrtonosni napad od 2022. godine

N1 Info pre 14 minuta