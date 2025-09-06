Detalj zbog kog bruje društvene mreže: Alkarazov potez posle plasmana u finale naišao na mnogo komentara

Kurir pre 1 sat
Detalj zbog kog bruje društvene mreže: Alkarazov potez posle plasmana u finale naišao na mnogo komentara

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto je u polufinalu izgubio od drugog tenisera sveta Španca Karlosa Alkaraza posle tri seta, 4:6, 6:7, 2:6.

Ono što je privuklo veliku pažnju mnogih, kao i veliki broj kometara na društvenim mrežama jeste trenutak po završetku meča. Alkaraz je srdačno prišao Đokoviću i pozdravio ga na mreži, a njihov razgovor je malo i potrajao. U drugom polufinalu noćas igraju branilac titule Italijan Janik Siner i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.
Nedeljnik pre 2 sata
Kurir pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Danas pre 1 sat
Kurir pre 1 sat
B92 pre 1 sat
Politika pre 1 sat
B92 pre 5 minuta
B92 pre 50 minuta
Danas pre 2 sata
Danas pre 2 sata
Danas pre 2 sata