Detalj zbog kog bruje društvene mreže: Alkarazov potez posle plasmana u finale naišao na mnogo komentara

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto je u polufinalu izgubio od drugog tenisera sveta Španca Karlosa Alkaraza posle tri seta, 4:6, 6:7, 2:6.

Ono što je privuklo veliku pažnju mnogih, kao i veliki broj kometara na društvenim mrežama jeste trenutak po završetku meča. Alkaraz je srdačno prišao Đokoviću i pozdravio ga na mreži, a njihov razgovor je malo i potrajao. U drugom polufinalu noćas igraju branilac titule Italijan Janik Siner i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.