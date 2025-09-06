Novak Đoković poražen od Karlosa Alkaraza u polufinalu US Opena 2025

Đoković je izgubio od Alkaraza sa 3:0 u setovima, završivši sezonu sa četiri polufinala na grend slemovima, dok će Alkaraz igrati finale protiv Janika Sinera.

Na US Openu 2025. Novak Đoković je poražen u polufinalu od Karlosa Alkaraza rezultatom 6:4, 7:6, 6:2. Meč je trajao dva sata i 23 minuta, a Đoković je imao problema sa povredom leđa i fizičkom iscrpljenošću, dok je Alkaraz dominirao ključnim momentima. Alkaraz će u finalu igrati protiv Janika Sinera, koji je savladao Feliksa Ože-Aljasima. Danas Nedeljnik Kurir Sportske.net

Đoković je nakon meča istakao da je ostao bez energije posle drugog seta i da su Alkaraz i Siner izuzetno jaki rivali. Najavio je da će nastaviti da se bori, ali je priznao da telo polako odbija poslušnost i da su mu planovi za nastavak sezone pod znakom pitanja. Takođe, otkrio je da planira da igra turnir u Atini i da je fokusiran na Olimpijske igre 2028. godine. Svet & Skandal RTS Radio 021

Na tribinama je Đokoviću pružena podrška poznatih ličnosti poput Monike Seleš, koja ga je posetila na treningu i bodrila tokom meča, kao i glumca Pola Veslija i manekenke Natali Kukenberg. Publika je ovacijama ispratila srpskog asa, prepoznajući njegovu strast i upornost. B92 Blic Dnevnik

Janik Siner se plasirao u finale pobedom nad Feliksom Ože-Aljasimom sa 3:1, čime će se u finalu sastati sa Alkarazom po treći put u sezoni. Siner je tokom meča imao stomačne probleme, ali je uspeo da nastavi igru i izbori finale. Kurir Nova Sportske.net

Novak: Voleo bih barem još jednu priliku da nosim srpski dres pred našom publikom

Monika je rekla „igraj srcem“ – Novak je poslušao

Đoković: Voleo bih još jednu priliku da nosim srpski dres pred našom publikom

DA LI JE OVO KRAJ? Novak Đoković posle poraza otvoreno o završetku karijere!

Novak: Teško ću pobeđivati Alkarasa i Sinera

"Bio je jednostavno bolji teniser": Novaka ceo život napadali, zato sad neće to da radi Sineru i Alkarazu

Četiri zida posle kojih je Nole promenio ploču: 25. je daleko

