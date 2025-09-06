Novak Đoković poražen od Karlosa Alkaraza u polufinalu US Opena 2025

Naslovi.ai pre 46 minuta

Đoković je izgubio od Alkaraza sa 3:0 u setovima, završivši sezonu sa četiri polufinala na grend slemovima, dok će Alkaraz igrati finale protiv Janika Sinera.

Na US Openu 2025. Novak Đoković je poražen u polufinalu od Karlosa Alkaraza rezultatom 6:4, 7:6, 6:2. Meč je trajao dva sata i 23 minuta, a Đoković je imao problema sa povredom leđa i fizičkom iscrpljenošću, dok je Alkaraz dominirao ključnim momentima. Alkaraz će u finalu igrati protiv Janika Sinera, koji je savladao Feliksa Ože-Aljasima.

Đoković je nakon meča istakao da je ostao bez energije posle drugog seta i da su Alkaraz i Siner izuzetno jaki rivali. Najavio je da će nastaviti da se bori, ali je priznao da telo polako odbija poslušnost i da su mu planovi za nastavak sezone pod znakom pitanja. Takođe, otkrio je da planira da igra turnir u Atini i da je fokusiran na Olimpijske igre 2028. godine.

Na tribinama je Đokoviću pružena podrška poznatih ličnosti poput Monike Seleš, koja ga je posetila na treningu i bodrila tokom meča, kao i glumca Pola Veslija i manekenke Natali Kukenberg. Publika je ovacijama ispratila srpskog asa, prepoznajući njegovu strast i upornost.

Janik Siner se plasirao u finale pobedom nad Feliksom Ože-Aljasimom sa 3:1, čime će se u finalu sastati sa Alkarazom po treći put u sezoni. Siner je tokom meča imao stomačne probleme, ali je uspeo da nastavi igru i izbori finale.