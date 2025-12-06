Kakav preokret Denvera u Atlanti! Jokić brojao do 40

Sport klub pre 8 sati  |  Autor: Maja Todić
Kakav preokret Denvera u Atlanti! Jokić brojao do 40

Čak 12 mečeva odigrano je u NBA ligi u noći petak na subotu.

Atlanta – Denver 133:134 Nikola Jokić je vodio Denver do ni malo lake pobede na gostovanju Atlanti. Domaćin je imao +18 posle prve četvrtine i +19 na poluvremenu. Tokom druge deonice Atlanta je u nekoliko navrata imala i 23 poena prednosti. U trećem kvartalu je Denver počeo da topi zaostatak i pred poslednjih 12 minuta bio je na samo poen minusa. Početkom odlučujuće četvrtine Denver je napravio seriju 17:0 i uloge su potpuno zamenjene. Atlanta nije uspela da izbori
Avdija postao najbolji strelac Izraela u NBA: Momak rodom sa Kosova piše istoriju najjače lige na svetu

Mondo pre 6 sati
Durent premašio "kotu" 31.000

B92 pre 7 sati
Šampion "pregazio" Maverikse za 14. pobedu u nizu VIDEO

B92 pre 7 sati
Ko je ovo mogao da očekuje: Ubedljiv poraz Rajakovićevog Toronta od Šarlota, Oklahoma razbila Dalas

Večernje novosti pre 8 sati
Jokić nasmejao američke novinare: Imam još ogrebotina, samo nisam želeo da se predam bez borbe

RTS pre 10 sati
Milvoki ne može bez Janisa: Baksi poraženi od Filadelfije i to na domaćem terenu (video)

Kurir pre 10 sati
Jokić digao Denver iz mrtvih: Nikola krenuo loše, pa razneo Atlantu posle minusa od 23 poena!

Hot sport pre 10 sati
Ključne reči

NBAIzboriNikola JokićDenverdenver nuggets

(VIDEO) Magična asistencija Šerkija za prelep gol Fodena

Danas pre 29 minuta
PREOKRET U POSLEDNJI ČAS! FSS dozvolio navijače na meču IMT – Novi Pazar

RTV Novi Pazar pre 4 minuta
U OŠ „Petar Petrović Njegoš“ stasavaju nove generacije rukometaša i rukometašica

Zrenjaninski pre 4 minuta
Jovana Skrobić u suzama posle debakla od Crne Gore: Ne znam šta nam se desilo...

Kurir pre 4 minuta
Mbapeova sezona koju su mogli da imaju samo najveći

Nova pre 4 minuta