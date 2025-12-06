Ko je ovo mogao da očekuje: Ubedljiv poraz Rajakovićevog Toronta od Šarlota, Oklahoma razbila Dalas

Košarkaši Šarlota pobedili su danas u gostima ekipu Toronta rezultatom 111:86 u meču NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP Najefikasniji u ekipi Šarlota bili su Kon Knupel i Tidžan Salaun sa po 21 postignutim poenom. Majls Bridžis je ubacio 15 poena, dok je Brendon Miler zabeležio 12. U timu Toronta, koji sa klupe vodi srpski trener Darko Rajaković, istakao se Imanuel Kvikli sa 31 poenom, a Skoti Barns je postigao 13. Torotno se nalazi na trećem mestu na tabeli Istočne konferencije sa 15 pobeda i devet poraza, dok je Šarlot na 12. poziciji sa učinkom 7-16. Košarkaši