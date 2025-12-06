Jokić nasmejao američke novinare: Imam još ogrebotina, samo nisam želeo da se predam bez borbe

Srpski košarkaš Nikola Jokić izjavio je za američke medije nakon pobede nad Atlantom da nije želeo da se preda bez borbe i agresivnosti, kao i to da je tim pokazao karakter i dobru igru u odbrani. Osvrnuo se i na ogrebotine koje su često vidljive na njegovima rukama.

Posle velikog preokreta Denver je savladao Atlantu, a Jokić je pred američkim novinarima u svlačionici izneo mišljenje o meču. "Mislim da smo u drugom poluvremenu diktirali tempo. Kreirali smo dobre napade, lopta se brzo kretala. Imali smo asistirane pogotke, Braun, Mari, Džonson. Kontrolisali smo defanzivni skok, a ja i Votson na klupi smo se zabavljali u tom periodu", rekao je i nasmejao Jokić američke novinare. Govorio je potom srpski reprezentativac i o