Denver imao 3 odsto šanse za pobedu, a onda se pojavio Jokić i napravio čudesan preokret

Košarkaši Denver Nagetsa pobeili su Atlantu sa 134:133 u gostima posle velikog preokreta.

Taj preokret je vodio naravno Nikola Jokić, centar Nagetsa, sa 40 poena, devet skokova i osam asistencija. Uz je imao po jednu blokadu i ukradenu loptu, a Denver je u jednom trenutku imao -23. Bilo je to na kraju druge deonice kada je Atlanta vodila sa 71:48 i tada je Denveru davano samo 3 odsto šansi za pobedu. The Denver Nuggets had just a 2.9% chance to win… but when you’ve got Nikola Jokic, percentages don’t matter 🤫🔥 pic.twitter.com/LqC0mUB5cZ — BasketNews