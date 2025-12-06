Avdija postao najbolji strelac Izraela u NBA: Momak rodom sa Kosova piše istoriju najjače lige na svetu

Mondo pre 3 sata  |  Tijana Jevtić
Avdija postao najbolji strelac Izraela u NBA: Momak rodom sa Kosova piše istoriju najjače lige na svetu

Reprezentativac Izraela Deni Avdija (24) igra najbolju sezonu u NBA ligi, a sada je ispisao i istoriju.

Postao je najbolji košarkaš zemlje koju prestavlja u NBA ligi, nakon što je Detroitu ubacio 35 poena. Na taj način, sin Zufera Avdije postao je najbolji strelac Izraela. Avdija je u porazu svog tima od Detroita (122:116) postigao 35 poena, devet skokova, sedam asistencija i jednu ukradenu loptu, za 38 minuta na terenu. Nakon što je završio susret saznao je i da je postao najbolji Izraelac u NBA ligi, pošto je prestigao rekord bivšeg krilnog igrača Sakramenta Omrija
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Durent premašio "kotu" 31.000

Durent premašio "kotu" 31.000

B92 pre 4 sati
Šampion "pregazio" Maverikse za 14. pobedu u nizu VIDEO

Šampion "pregazio" Maverikse za 14. pobedu u nizu VIDEO

B92 pre 4 sati
Kakav preokret Denvera u Atlanti! Jokić brojao do 40

Kakav preokret Denvera u Atlanti! Jokić brojao do 40

Sport klub pre 5 sati
Ko je ovo mogao da očekuje: Ubedljiv poraz Rajakovićevog Toronta od Šarlota, Oklahoma razbila Dalas

Ko je ovo mogao da očekuje: Ubedljiv poraz Rajakovićevog Toronta od Šarlota, Oklahoma razbila Dalas

Večernje novosti pre 5 sati
Jokić nasmejao američke novinare: Imam još ogrebotina, samo nisam želeo da se predam bez borbe

Jokić nasmejao američke novinare: Imam još ogrebotina, samo nisam želeo da se predam bez borbe

RTS pre 7 sati
Milvoki ne može bez Janisa: Baksi poraženi od Filadelfije i to na domaćem terenu (video)

Milvoki ne može bez Janisa: Baksi poraženi od Filadelfije i to na domaćem terenu (video)

Kurir pre 7 sati
Jeziva scena: Jokić bukvalno pustio krv zbog Denvera! (foto)

Jeziva scena: Jokić bukvalno pustio krv zbog Denvera! (foto)

Hot sport pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAKosovoIzraelSakramentoDeni Avdija

Sport, najnovije vesti »

Atingre kao pauk, Srbija dugo bez gola protiv Crne Gore (RTS 1)

Atingre kao pauk, Srbija dugo bez gola protiv Crne Gore (RTS 1)

RTS pre 0 minuta
Ne, ne, ne: Srbija ne može da pronađe ritam, ovo nismo želeli da gledamo

Ne, ne, ne: Srbija ne može da pronađe ritam, ovo nismo želeli da gledamo

Nova pre 0 minuta
Neka se plaše Barsa i Real, Viljareal gazi!

Neka se plaše Barsa i Real, Viljareal gazi!

Sportske.net pre 0 minuta
UŽIVO: Ovo nije dobro… katastrofalan start Srbije

UŽIVO: Ovo nije dobro… katastrofalan start Srbije

Sport klub pre 0 minuta
Zlatni Gracija! Crna Gora cilja još jednu zlatnu medalju na EP!

Zlatni Gracija! Crna Gora cilja još jednu zlatnu medalju na EP!

Sport klub pre 0 minuta