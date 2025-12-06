Avdija postao najbolji strelac Izraela u NBA: Momak rodom sa Kosova piše istoriju najjače lige na svetu

Reprezentativac Izraela Deni Avdija (24) igra najbolju sezonu u NBA ligi, a sada je ispisao i istoriju.

Postao je najbolji košarkaš zemlje koju prestavlja u NBA ligi, nakon što je Detroitu ubacio 35 poena. Na taj način, sin Zufera Avdije postao je najbolji strelac Izraela. Avdija je u porazu svog tima od Detroita (122:116) postigao 35 poena, devet skokova, sedam asistencija i jednu ukradenu loptu, za 38 minuta na terenu. Nakon što je završio susret saznao je i da je postao najbolji Izraelac u NBA ligi, pošto je prestigao rekord bivšeg krilnog igrača Sakramenta Omrija