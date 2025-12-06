Jokić režirao neverovatni preokret – Denverova pobeda za pamćenje

Vesti online pre 3 sata  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Jokić režirao neverovatni preokret – Denverova pobeda za pamćenje

Košarkaši Denvera savladali su Atlantu (134:133) posle nestvarnog preokreta za čiju je režiju bio zaslužan Nikola Jokić, jedan od najboljih košarkaša današnjice.

Nikola Jokić i Denver Nagetsi loše su otvorili meč protiv Atlante, ali su i srpski as i njegovi saigrači u nastavku uspeli da se probude i dođu do spektakularnog preokreta. Trostruki MVP NBA lige na parketu je proveo 36 minuta i za to vreme upisao je 40 poena, devet skokova i osam asistencija. Šutirao je 12/18 za dva odnosno 1/8 za tri poena, a sa linije penala bio je precizan 13/15 puta. The Atlanta Hawks had zero answer for Nikola Jokić in the clutch. Floaters
