Novak: Teško ću pobeđivati Alkarasa i Sinera

Posle poraza u polufinalu US opena, Novak Đoković je rekao da ga u budućnosti čeka jako težak zadatak sa vodećim dvojcem svetskog tenisa na grend slem turnirima.

Đoković je izgubio od Alkarasa sa 6:4, 7:6 (7-4), 6:2 i ostao je bez prilike da se bori za petu titulu na US openu. – Frustrirajuće je na terenu kada ne možeš da izdržiš fizički, ali to dolazi s godinama, očekivano je na neki način. I dalje uživam u nadmetanju. Dobio sam neverovatnu podršku publike, zahvalan sam na tome. To je jedan od najvećih razloga zašto nastavljam da igram, mnogo ljubavi dobijam prethodnih godina. U drugom setu je bilo zabavno, publika se