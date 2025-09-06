Publika obožava anu bekutu! Pevačica započela koncert pesmom "Treba vremena", a onda se dogodilo nešto prelepo

Ana Bekuta suvereno je pokazala da je u samom vrhu muzike u Sava Centru, gde večeras održava solistički koncert povodom četrdeset godina blistave karijere.

Tom prilikom muzička diva priredila je bogat repertoar, a pesmom o majci otvorila je ovaj spektakl. U dupke punoj Velikoj sali Sava Centra uživale su pevačicine kolege, prijatelji, a najviše poštovaoci njenog lika i dela. Upravo je jedna dama iz publike dobacila: — Ana, srećan rođendan! — čulo se iz publike. Pevačica je sa svojim timom saradnika od početka do kraja osmislila kako da publici priredi ugođaj za pamćenje, pa je, kada se podigla zavesa, spektakl počeo u