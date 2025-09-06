Publika obožava anu bekutu! Pevačica započela koncert pesmom "Treba vremena", a onda se dogodilo nešto prelepo

Kurir pre 2 sata
Publika obožava anu bekutu! Pevačica započela koncert pesmom "Treba vremena", a onda se dogodilo nešto prelepo

Ana Bekuta suvereno je pokazala da je u samom vrhu muzike u Sava Centru, gde večeras održava solistički koncert povodom četrdeset godina blistave karijere.

Tom prilikom muzička diva priredila je bogat repertoar, a pesmom o majci otvorila je ovaj spektakl. U dupke punoj Velikoj sali Sava Centra uživale su pevačicine kolege, prijatelji, a najviše poštovaoci njenog lika i dela. Upravo je jedna dama iz publike dobacila: — Ana, srećan rođendan! — čulo se iz publike. Pevačica je sa svojim timom saradnika od početka do kraja osmislila kako da publici priredi ugođaj za pamćenje, pa je, kada se podigla zavesa, spektakl počeo u
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Uspomene" potpuno slomile Čedu Jovanovića: Sa operisanom rukom došao na Bekutin koncert, pa zaigrao u publici

"Uspomene" potpuno slomile Čedu Jovanovića: Sa operisanom rukom došao na Bekutin koncert, pa zaigrao u publici

Telegraf pre 32 minuta
Prve pesme posvetila majci, ocu i Mrki: Ana Bekuta rasplakala sve u dvorani, pomogli joj da otpeva ovaj hit

Prve pesme posvetila majci, ocu i Mrki: Ana Bekuta rasplakala sve u dvorani, pomogli joj da otpeva ovaj hit

Telegraf pre 1 sat
Tamara Vučić na koncetu Ane Bekute: Sela je u prvi red, modni detalji privukli pažnju (Foto)

Tamara Vučić na koncetu Ane Bekute: Sela je u prvi red, modni detalji privukli pažnju (Foto)

Mondo pre 1 sat
Zorica Brunclik stigla na koncert Ane Bekute pa izdominirila! Pevačica progovorila o Pinkovim Zvezdama, novcu, koleginici...

Zorica Brunclik stigla na koncert Ane Bekute pa izdominirila! Pevačica progovorila o Pinkovim Zvezdama, novcu, koleginici...

Kurir pre 2 sata
Tamara Vučić u prvom redu, Zorica i Kemiš ne prestaju da se ljube: Vrvi od slavnih na jubilarnom koncertu Ane Bekute

Tamara Vučić u prvom redu, Zorica i Kemiš ne prestaju da se ljube: Vrvi od slavnih na jubilarnom koncertu Ane Bekute

Mondo pre 1 sat
Posebno iznenađenje za fanove! Ana Bekuta zaprepastila publiku u Sava Centru: ''Kada si me ostavio samu...''

Posebno iznenađenje za fanove! Ana Bekuta zaprepastila publiku u Sava Centru: ''Kada si me ostavio samu...''

Alo pre 2 sata
Poznati stigli na koncert Ane Bekute: Snežana Đurišić sa partnerom, a evo s kim je došao Čeda Jovanović

Poznati stigli na koncert Ane Bekute: Snežana Đurišić sa partnerom, a evo s kim je došao Čeda Jovanović

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Sava centarAna Bekutakoncert

Zabava, najnovije vesti »

"Šta je ovo, ne mogu da dišem": Gastoz otkrio kakav problem ima: Oglasio se na mrežama

"Šta je ovo, ne mogu da dišem": Gastoz otkrio kakav problem ima: Oglasio se na mrežama

Blic pre 32 minuta
(Video) Uhvaćena prvi put nakon skandala: Aleksandra Babejić se uselila kod Kristijana umesto njegove žene Kristine: Ovo radi…

(Video) Uhvaćena prvi put nakon skandala: Aleksandra Babejić se uselila kod Kristijana umesto njegove žene Kristine: Ovo radi pred Elitu 9

Blic pre 52 minuta
Istakao srpsku zastavu, a sinovi pored njega! Ovako Mirko Šijan prati košarkašku utakmicu Srbija-Finska: Oglasio se iz svog…

Istakao srpsku zastavu, a sinovi pored njega! Ovako Mirko Šijan prati košarkašku utakmicu Srbija-Finska: Oglasio se iz svog luksuznog doma koji vredi 700.000 evra

Blic pre 57 minuta
Sin Ivice Dačića u javnosti nakon raskida sa pevačicom: Milica javno govorila o prekidu, a evo šta Luka radi nakon rastanka

Sin Ivice Dačića u javnosti nakon raskida sa pevačicom: Milica javno govorila o prekidu, a evo šta Luka radi nakon rastanka

Blic pre 2 sata
Poznati se sjatili na koncert Ane Bekute: Snežana Đurišić u cvetnoj haljini - ne odvaja se od partnera, Branka Sovrlić u beloj…

Poznati se sjatili na koncert Ane Bekute: Snežana Đurišić u cvetnoj haljini - ne odvaja se od partnera, Branka Sovrlić u beloj kombinaciji

Blic pre 2 sata