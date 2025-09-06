Slobodni mediji su srž demokratije: Evroparlamentarci o pritiscima na United media

Koopredsednica Evropske zelene partuje Vula Ceci rekla je povodom pritsaka na United media da su slobodni mediji srž demokratije, sa čim se sloćio i evroposlanik Razmus Nordkvist, smatrajući jako ozbiljnim pokušaje uticaja vlasti na kadrovska rešenja medijim UM, u okviru koje posluje i N1. "Bez slobodnih glasova demokratije nema", rekla je Ceci na protestu u Novom Sadu. Kako je ocenila, reč je o pokušaju Aleksandra Vučića da uguši glas koji se razlikuje od