Počinje nokaut faza na Evrobasketu: Prvi protivnik Finska (20,15 RTS)

Košarkaši Srbije igraju u osmini finala Evropskog prvenstva protiv Finske.

Duel koji počinje u 20.45 možete da pratite iz časa u čas na našem portalu i putem direktnog prenosa na RTS1. Turbulentnija grupna faza nego što se to može reći na osnovu skora je iza Srbije. Sledi put ka finalu kom se nisu nadali, ali gde će i moguće pobede biti slađe. Sem protivnika na drugoj strani, selekcija Svetislava Pešića ima i svoje nerešene probleme koje usputno mora da rešava. Povredom kapitena Bogdanovića već u drugom meču ostalo je upražnjeno mesto