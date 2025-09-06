Litvanija se ponovo odlepila

Nova pre 22 minuta  |  Autor: Dušan Marković
Litvanija se ponovo odlepila

U subotu od 11.00 je i zvanično krenula nokaut faza Evropskog prvenstva u košarci.

Pokreni i podeli SUPER VAJB. Košarkaši Turske i Švedske igrali su prvi od četiri meča osmine finala koji su danas na programu u kojem će šlag na torti biti spektakl Srbije i Finske u Rigi. Nakon grupne faze više nema prava na grešku – pobednik ide dalje, dok će poraženi kao u kultnom serijalu „Igre gladi“ odsvirati svoje kada je ovaj Evrobasket u pitanju. Turci su posle mnogo muke i velike drame uspeli da prođu rezultatom 85:79. Drugi meč od 14.15 igraju Nemačka
Bez iznanđenja na startu nokaut faze evrobasketa: Turska se mučila ali slomila otpor borbenih Šveđana!

Juriš na polufinale EP: Evo gde možete da pratite sudar Srbije i Finske na Evrobasketu!

Ep: Srbija protiv Finske u pohodu na četvrtfinale

Eurobasket 2025, 11. Dan: Baltički derbi u osmini finala, Litvanci vode!

Nemci se oporavili od početkog šoka, pa srušili Portugalce: Lo odveo pancere u četvrtfinale

Micić zaslužuje podršku – potreban je Srbiji, ali i ona njemu

Uživo, Srbija - Finska: "Orlovi" moraju da zaborave poraz od Turske, sad sledi ono najvažnije

Branko Radujko: Sramno ponašanje Letonaca, žalili smo se UEFA

Dušan Vlahović: Najbitnije je da smo pobedili Letoniju, protiv Engleske moramo bolje

Slaba Dubočica poražena u Loznici

Počinje nokaut faza na Evrobasketu: Prvi protivnik Finska (20,15 RTS)

Minimalac Srbije u Letoniji, Vlahović doneo tri boda "orlovima"

