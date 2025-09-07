Odbranila titulu: Sabalenka osvojila US Open u istorijskom finišu! „hoće li Jokić i dalje igrati za Srbiju?“ Evo šta svetski mediji pišu o porazu Orlova!

Opravdala nadimak „Tajbrejkalenka“! Arina Sabalenka ponovo je kraljica US opena.

Najbolja teniserka sveta odbranila je trofej na „Flašing Medouzu“ savladavši Amerikanku Amandu Anisimovu sa 6:3, 7:6 (7:3). Finale je počelo rutinski – prvi set Sabalenka je uzela sigurno, ali je drama došla u završnici drugog. Na 5:4 je servirala za pobedu, Anisimova je napravila brejk, ali Beloruskinja nije poklekla. Umesto panike, ostala je smirena i odlučna. U taj-brejku je dominirala, povela 6:1 i privela posao kraju. Tako je još jednom opravdala nadimak