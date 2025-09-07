Arina Sabalenka kraljica US Opena: Knjiga iz psihologije joj pomogla da se smiri

BBC News pre 1 sat | Džonatan Jurejko - BBC Sport,

Getty Images Arina Sabalenka sada ima četiri grend slem titule - po dve na Australijan openu i US Openu

Ako slika govori više od 1.000 reči, onda fotografija 27-godišnje Arine Sabalenke kako slavi titulu na US Openu pruža živopisan opis šta pobeda može da znači.

Padanje na kolena na terenu, pokrivanje lica i drhtanje od adrenalina sumiralo je stres koji je svetska broj jedan osećala.

Sabalenka ponovo je bila najdominantnija igračica VTA tura ove sezone, osvojivši više titula, pobedivši više mečeva i osvojivši više poena od bilo koje druge teniserke.

Ali u 2025. nije podigla grend slem titulu sve dok nije pobedila Amandu Anisimovu 2:0 (6-3, 7-6 ((7-3)) u finalu US Opena 2025. u Njujorku.

„Ovde sam se osećala drugačije. Osećala sam se kao da sam morala da prevaziđem mnogo stvari da bih ga osvojila", rekla je Sabalenka, nekoliko trenutaka nakon što je ušla na konferenciju za novinare, držeći bocu šampanjca u ruci.

„Znala sam da sam [zbog] napornog rada koji smo uložili zaslužila da imam grend slem titulu ove sezone.“

Postavljala su se pitanja o Sabalenkinoj emocionalnoj snazi u završnim fazama grend slem turnira.

Ona je na njih odgovorila zrelom i uglavnom disciplinovanom igrom protiv Anisimove.

Bio je to kontrast u odnosu poraze u finalima Australijan opena i Rolan Garosa od Medison Kiz i Koko Gof.

Naučila je nešto i iz sopstvenih grešaka u polufinalu ovogodišnjeg Vimbldona, kada je izgubila od Anisimove.

„Srušila sam se [na terenu] da pokažem koliko mi je značila odbrana titule ovde i što sam ivrača dobro", rekla je Sabalenka.

„Boriti se i biti u stanju da se nosim sa emocijama onako kako sam to učinila u ovom finalu, mnogo mi znači.

„Sada sam superponosna na sebe."

Novi trener i knjiga koju je čitala na odmoru

Nošenje srca na rukavu jedna je od stvari zbog koje navijači vole Sabalenku.

Kada promaši udarce, namršti se, zatvori oči i stisne usne.

Kada ih pogodi, urlikne zadovoljno.

Sabalenkin tim, predvođen dugogodišnjim trenerom Antonom Dubrovim, Andrejem Vasilevskim i kondicionim trenerom Džejsonom Stejsijem, oseća snagu njenih oštrih pogleda i izliva ljutnje.

Ponovo držeći trofej Otvorenog prvenstva SAD, izvinila se što je bila „užasna prema njima" posle poraza na Australijan openu i Ronal Garosu, rekavši da ih smatra „porodicom".

Pred poslednji grend slem turnir, angažovala je još jednog trenera - Maksa Mirnjija, desetostrukog šampiona grend slema u dublu.

Mirnji kaže da je tim funkcionisao po jednostavnom principu dok su je vodili ka još jednoj tituli u Njujorku.

U igra Sabalenke nije bilo mnogo toga da bi trebalo popraviti i korigovati, kaže.

„Ona ​​je najbolja igračica na svetu, osvajala je najveće turnire i iznova i iznova pobeđivala najbolje igračice", rekao je za BBC Sport.

„Samo se radilo o razvoju i poboljšanju njene igre i pokušaju da joj se dodaju različiti aspekti.

„Možda je malo svestranija na servisu i dominantnija, i samo smo radili na poboljšanju udaraca sa osnovne linije.

„Veoma brzo shvata stvari koje sam pomenuo i na kojima smo radili."

Na Sabalenki je bilo da pronađe unutrašnji mir kako bi sprovela tehničke veštine i taktički plan u trenucima visokog pritiska.

Getty Images Arina Sabalenka je prva teniserka koja je odbranila titulu na US Openu još od Serene Vilijams 2014. godine

Rad sa psihologom tokom nekoliko godina pomogao joj je da postane šampionka grend slema, ali je nedavno shvatila da se „previše oslanja" na stručnjaka i da želi sama da „shvati stvari bolje".

Putovanje na grčko ostrvo Mikonos posle Vimbldona pružilo joj je priliku za dalju samoanalizu.

Čitanje knjige koju su joj preporučili prijatelji - o iskorišćavanju moći između uma i srca - takođe je bilo ključno, kaže beloruska teniserka.

„Čitajući tu knjigu shvatila sam mnogo stvari", dodala je.

„Zaista mi je pomoglo da ostanem usredsređena".

Smirenija Sabalenka ubira plodove

Sabalenka je već osvojila tri grend slem titule, ali je i dalje osećala da ima šta da dokaže na Flašing Medouzu.

Mašinska preciznost i konstantnost na grend slemovima - bez premca u ženskoj konkurenciji - dovela je do 12 polufinala u poslednjih 13 nastupa na velikim turnirima.

Ali 'samo' tri trofeja delovali su ispod proseka.

„Sve varira u životu", kaže Mirnji.

„Nismo mašine, nismo roboti, zar ne? Koliko god da su neki profesionalci dobri u svojim oblastima, oni su i dalje ljudi.

„Sve se svodi na to da budemo dobri, ali ne uvek savršeni. Teniski meč je veoma teško učiniti savršenim."

Kontrola u ovogodišnjem finalu US Opena zavisila je od Sabalenkine smirenosti na terenu - i odolevanja iskušenju da izgubi živce kada stvari ne idu kako je zamislila.

Značajan trenutak dogodio se kada je snažnim udarcem poslala lopticu u mrežu, pokušavajući da servisom obezbedi pobedu pri rezultatu 5:4 u gemovima i na 30-30.

Obično bi usledio izliv besa ili iskaljivanje besa na reketu.

Umesto toga, naterala se na kiseli osmeh dok se okretala ka njenom timu, pre nego što se vratila na osnovnu liniju za sledeći poen.

„U prvom setu i na kraju drugog seta, bilo je trenutaka kada sam bila blizu gubitka kontrole", rekla je Sabalenka.

„U tom trenutku sam sebi rekla: 'Ne, nećeš to da uradiš. Sve je u redu'".

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.07.2025)