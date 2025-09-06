Najmanje 44 Palestinca ubijena u izraelskim napadima širom Pojasa Gaze

GAZA – Najmanje 44 Palestinca ubijena su danas širom Pojasa Gaze, uključujući najmanje sedmoro dece u napadima na grad Gazu, javila je Al Džazira, pozivajući se na palestinske medicinske izvore.

Izraelska vojska (IDF) najavljuje da će u narednim danima izvršiti ciljane napade na višespratnice u gradu Gazi koje je, kako navodi, palestinska militantna grupa Hamas pretvorila u vojnu infrastrukturu, preneli su danas izraelski mediji. Od početka sukoba između Izraela i palestinske militantne grupe Hamas od oktobra 2023. godine, u Pojasu Gaze poginuo je najmanje 64.231 Palestinac, dok je više od 161.583 ranjeno, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi,