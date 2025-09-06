Nemačka ubedljiva protiv Portugalije i ide u četvrtfinale

Politika pre 55 minuta
Nemačka ubedljiva protiv Portugalije i ide u četvrtfinale

Šreder i Vagner predvodili ekipu do pobede 85:58, Nemačka u narednoj rundi igra protiv pobednika meča Italija – Slovenija

Košarkaška reprezentacija Nemačke plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto je danas u osmini finala u Rigi pobedila selekciju Portugalije rezultatom 85:58 (17:12, 14:20, 21:19, 33:7). Najefikasniji u reprezentaciji Nemačke bili su Denis Šreder i Franc Vagner sa po 16 postignutih poena. Ajzak Bonga je postigao 15 poena, dok je Maodo Lo ubacio 12. U selekciji Portugalije istakao se Nemijas Keta sa 18 poena i 11 skokova. Nemačka će u četvrtfinalu EP
