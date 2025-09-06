Srbija pobedila u generalnoj probi pred SP

Odbojkaši Srbije pobedili su selekciju Kanade rezultatom 3:1, po setovima 25:21, 36:34, 22:25 i 25:17 u dvorani Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije u Košutnjaku.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Dražen Luburić sa 17 poena. U reprezentaciji Kanade najbolji je bio Šeron Vernon-Evans sa 17 poena. Ovo je bio poslednji pripremni meč selekcije Srbije uoči Svetskog prvenstva, koje će biti odigrano od 12. do 28. septembra u predgrađima Manile, Kezon Sitiju i Pasaj Sitiju. Odbojkaši Srbije će u utorak otputovati na Filipine. Selektor Srbije George Krecu najavio je da će spisak odbojkaša koji će igrati na SP saopštiti u