Srbija pobedila u generalnoj probi pred SP

B92 pre 2 sata
Odbojkaši Srbije pobedili su selekciju Kanade rezultatom 3:1, po setovima 25:21, 36:34, 22:25 i 25:17 u dvorani Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije u Košutnjaku.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Dražen Luburić sa 17 poena. U reprezentaciji Kanade najbolji je bio Šeron Vernon-Evans sa 17 poena. Ovo je bio poslednji pripremni meč selekcije Srbije uoči Svetskog prvenstva, koje će biti odigrano od 12. do 28. septembra u predgrađima Manile, Kezon Sitiju i Pasaj Sitiju. Odbojkaši Srbije će u utorak otputovati na Filipine. Selektor Srbije George Krecu najavio je da će spisak odbojkaša koji će igrati na SP saopštiti u
