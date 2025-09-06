Stojković: Raduje me što smo pobedili, misija koja se zove Riga uspešno obavljena

RIGA - Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je da danas da je zadovoljan pobedom protiv Letonije i dodao da je misija koja se zove Riga uspešno obavljena.

Fudbaleri Srbije su danas u Rigi pobedili selekciju Letonije rezultatom 1:0 u utakmici grupe K kvalifikacija za SP 2026. "Sve utakmice u kvalifikacijama su izuzetno teške, jer su mnogo važne. One su uvek bile na tom nivou i biće na tom nivou. Nisam iznenađen, niti smo iznenađeni utakmicom danas, ali sam zadovoljan što smo bili strpljivi i to sam tražio od igrača. Znao sam da je Letonija bila u niskom defanzivnom bloku. Morali smo da pokažemo dovoljno strpljenja,