Stojković: Raduje me što smo pobedili, misija koja se zove Riga uspešno obavljena

RTV pre 51 minuta  |  Tanjug
Stojković: Raduje me što smo pobedili, misija koja se zove Riga uspešno obavljena

RIGA - Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je da danas da je zadovoljan pobedom protiv Letonije i dodao da je misija koja se zove Riga uspešno obavljena.

Fudbaleri Srbije su danas u Rigi pobedili selekciju Letonije rezultatom 1:0 u utakmici grupe K kvalifikacija za SP 2026. "Sve utakmice u kvalifikacijama su izuzetno teške, jer su mnogo važne. One su uvek bile na tom nivou i biće na tom nivou. Nisam iznenađen, niti smo iznenađeni utakmicom danas, ali sam zadovoljan što smo bili strpljivi i to sam tražio od igrača. Znao sam da je Letonija bila u niskom defanzivnom bloku. Morali smo da pokažemo dovoljno strpljenja,
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Piksi: "Stativa Letonije? Kad se nisam srušio... Nemojte misliti da ćemo ovako i protiv Engleske!"

Piksi: "Stativa Letonije? Kad se nisam srušio... Nemojte misliti da ćemo ovako i protiv Engleske!"

Sportske.net pre 51 minuta
Dragan Stojkovic nakon pobede: „Znali smo da će biti teško – Dominirali smo!“ bleki milenković: „Najbinije da smo upisali tri…

Dragan Stojkovic nakon pobede: „Znali smo da će biti teško – Dominirali smo!“ bleki milenković: „Najbinije da smo upisali tri boda!“

Hot sport pre 57 minuta
Branko Radujko zagrmeo: „Nećemo ostati nemi i ravnodušni!“ bleki milenković: „Najbinije da smo upisali tri boda!“

Branko Radujko zagrmeo: „Nećemo ostati nemi i ravnodušni!“ bleki milenković: „Najbinije da smo upisali tri boda!“

Hot sport pre 57 minuta
Bodovi su bitni: Srbija slavila u Rigi – Vlahović heroj! Bleki Milenković: „Najbinije da smo upisali tri boda!“

Bodovi su bitni: Srbija slavila u Rigi – Vlahović heroj! Bleki Milenković: „Najbinije da smo upisali tri boda!“

Hot sport pre 57 minuta
Prošlo je trideset godina od čuvenog škorpiona: Na današnji dana Rene Igita je izveo jedan od najlegendarnijih poteza u…

Prošlo je trideset godina od čuvenog škorpiona: Na današnji dana Rene Igita je izveo jedan od najlegendarnijih poteza u istoriji fudbala! Bleki milenković: „Najbinije da smo upisali tri boda!“

Hot sport pre 56 minuta
Piksi poželeo sreću košarkašima: „Svim srcem smo uz njih!“ Dušan Vlahović već misli o englezima: „Protiv Engleske ćemo morati…

Piksi poželeo sreću košarkašima: „Svim srcem smo uz njih!“ Dušan Vlahović već misli o englezima: „Protiv Engleske ćemo morati da budemo na najvišem nivou!“

Hot sport pre 6 minuta
Filip Kostić posle letonije: „Ovo su najteže utakmice!“ bleki milenković: „Najbinije da smo upisali tri boda!“

Filip Kostić posle letonije: „Ovo su najteže utakmice!“ bleki milenković: „Najbinije da smo upisali tri boda!“

Hot sport pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićFudbalLetonija

Sport, najnovije vesti »

Branko Radujko: Sramno ponašanje Letonaca, žalili smo se UEFA

Branko Radujko: Sramno ponašanje Letonaca, žalili smo se UEFA

Danas pre 47 minuta
Dušan Vlahović: Najbitnije je da smo pobedili Letoniju, protiv Engleske moramo bolje

Dušan Vlahović: Najbitnije je da smo pobedili Letoniju, protiv Engleske moramo bolje

Danas pre 17 minuta
Slaba Dubočica poražena u Loznici

Slaba Dubočica poražena u Loznici

Jugmedia pre 22 minuta
Počinje nokaut faza na Evrobasketu: Prvi protivnik Finska (20,15 RTS)

Počinje nokaut faza na Evrobasketu: Prvi protivnik Finska (20,15 RTS)

Nedeljnik pre 57 minuta
Minimalac Srbije u Letoniji, Vlahović doneo tri boda "orlovima"

Minimalac Srbije u Letoniji, Vlahović doneo tri boda "orlovima"

RTS pre 22 minuta