AP: “Brutalna policijska intervencija u Novom Sadu odraz Vučićevog odgovora na proteste”

Američka agencija Asošiejted pres (AP) izvestila je o sinoćnjem haosu u Novom Sadu, ocenjujući da je policijska intervencija na protestima bila brutalna i izazvana od strane vlasti.

Agencija navodi da su hiljade mirnih demonstranata, koji su tražili slobodne izbore i pravdu, napadnuti suzavcem i pendrecima u blizini univerzitetskog zdanja. Protesti, koji su trajali mesecima, usmereni su protiv, kako AP ocenjuje, autokratske vladavine predsednika Aleksandra Vučića. Demonstranti su uzvikivali “Hoćemo izbore” i “Vučiću odlazi”, braneći autonomiju Univerziteta. AP izveštava da su prvobitno policajci štitili zgrade, ali da je dolazak pojačanja