Ože ne može, Siner zakazao klasik sa Alkarazom

Feliks Ože Alijasim je uzeo set, ali više od toga nije mogao.

Janik Siner je u finalu US opena posle pobede nad Kanađaninom 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. Italijan će u nedelju od 20 časova po srpskom vremenu igrati protiv Karlosa Alkaraza za odbranu trona na poslednjem gren slemu u sezoni. Prvi set je protekao u potpunoj dominaciji Sinera. Odmah je Italijan agresivnom igrom stigao do brejka, otišao na 3:0, a onda još jednim oduzetim servisom stigao do 6:1 i prvog seta. Stvari su se malo zakomplikovale u drugom delu. Ože je propustio