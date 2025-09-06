Ože ne može, Siner zakazao klasik sa Alkarazom

Sport klub pre 8 minuta
Ože ne može, Siner zakazao klasik sa Alkarazom

Feliks Ože Alijasim je uzeo set, ali više od toga nije mogao.

Janik Siner je u finalu US opena posle pobede nad Kanađaninom 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. Italijan će u nedelju od 20 časova po srpskom vremenu igrati protiv Karlosa Alkaraza za odbranu trona na poslednjem gren slemu u sezoni. Prvi set je protekao u potpunoj dominaciji Sinera. Odmah je Italijan agresivnom igrom stigao do brejka, otišao na 3:0, a onda još jednim oduzetim servisom stigao do 6:1 i prvog seta. Stvari su se malo zakomplikovale u drugom delu. Ože je propustio
