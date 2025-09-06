Italija posle trilera bolja od Brazila

Sportski žurnal pre 52 minuta
Italija posle trilera bolja od Brazila

Odbojkašice Italije savladale Brazil za prolazak u finale Svetskog prvenstva

Ženska odbojkaška reprezentacija Italije plasirala se u finale Svetskog prvenstva, pošto je danas u polufinalu pobedila selekciju Brazila rezultatom 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13). Najefikasnija u reprezentaciji Italije bila je Ekatarina Antropova sa 28 poena, dok je Mirjam Sila postigla 21. U selekciji Brazila istakala se Gabriela Braga sa 29 poena, a Rozamarija Montibeler je upisala 20. Italija će sutra u finalu SP igrati protiv Turske, koja je ranije
OdbojkaSvetsko prvenstvoBrazilItalijaTurska

