Srbima zabranjena nacionalna obeležja u Rigi!

Sputnik pre 7 minuta
Srbima zabranjena nacionalna obeležja u Rigi!

Letonska policija nije dozvolila ulaz na utakmicu između fudbalera Letonije i Srbije navijačima koji su nosili srpska obeležja. Ovaj duel igra se u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje će se održati 2026. godine.

Policija u Rigi primorala je navijače da skinu dukseve i majice sa simbolima Srbije kako bi mogli da uđu na stadion, a nije dozvoljeno ni unošenje zastave Srbije. Zaista neverovatno! Utakmica između Letonije i Srbije igra se od 15 časova Rigi. Inače, u Rigi će i košarkaši Srbije odigrati meč u 20 časova i 45 minuta protiv Finske u okviru osmine finala Evrobasketa. Da li će na tom meču biti dozvoljena nacionalna obeležja?
