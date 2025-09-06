Srbija već zvala UEFA, a zvaće i FIFA: "Neobjašnjivo i sramno ponašanje Letonaca"

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Branko Radujko rekao je da je odluka organizatora utakmice protiv Letonije da ne dozvoli srpska obeležja na tribinama stadiona "Daugava" sramna.

Navijači kojih je bilo u povećem broju usled Evrobasketa u istom gradu, onemogućeni su da uđu na stadion "Daugava" ukoliko su na sebi imali bilo kakve boje srpske zastave. Nešto što se gotovo nikada ne dešava, a navodno, uzrok za tako nešto jeste što naš Fudbalski savez nije želeo da rezerviše gostujući sektor na tribinama. U Letoniju smo došli da igramo fudbal i predstavljamo svoju zemlju, a naši navijači su došli da podrže svoj državni tim. Nikada se nismo