Horor pred meč Srbija - Finska na Eurobasketu: Stigla dojava o bombi, policija blokirala sve, odlaže se meč?!

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Košarkaška reprezentacija Srbije pred sobom ima meč osmine finala na Eurobasketu u kojem će igrati u Rigi protiv Finske, ali se dogodio i jedan nemili događaj u susret ovom meču.

Naime, stigla je dojava o bombi u Areni gde treba da se održi utakmica, zbog čega je usledilo i vanredno stanje. Došlo se do nokaut faze na Eurobasketu, sada se sve utakmice igraju u Letoniji i tokom dana je viđeno čak tri utakmice. Prvo je slavila Turska protiv Švedske, onda je Nemačka dobila Portugaliju, da bi u poslednjem meču za sada i Litvanija pobedila Letoniju. Sledeći meč je utakmica naše selekcije, ali se dogodio pravi horor ispred dvorane. Policija je
