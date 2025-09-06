"Ne može srpska zastava, podseća na rusku": Letonci oduzimali trobojke na ulazu u stadionu

Mondo pre 53 minuta  |  Mladen Šolak,
"Ne može srpska zastava, podseća na rusku": Letonci oduzimali trobojke na ulazu u stadionu

Navijači Srbije nisu dobili dozvolu obezbeđenja da unose zastave na Daugava stadion u Rigi, gde je naša fudbalska reprezentacija igrala protiv Letonije meč kvalifikacija za Mundijal.

Reporter MONDA javio je da je obezbeđenje oduzimalo na ulazima na tribine gotovo sva obeležja sa bojama zastave Srbije. Oni koji su uspeli da uđu sa trobojkom ostali su bez nje na poluvremenu, kada su im oduzimane. Sve je moralo da bude sklonjeno, a kao nezvanično i neformalno objašnjenje je izrečeno da "podseća na rusku zastavu". Naravno, domaćim navijačima bilo je dozvoljeno da unose obeležja. Srpski navijači su raštrkani na malom stadionu, ali su u nekim
Ključne reči

FudbalMundijal

