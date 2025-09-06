Nole otkriva veliku želju: Voleo bih da ovo uradim za Srbiju

Story pre 2 sata
Nole otkriva veliku želju: Voleo bih da ovo uradim za Srbiju
Novak Đoković izgubio je od Karlosa Alkarasa. Na konferenciji za medije teniski je govorio o meču, ali i o planovima za nastavak karijere. Istakao je da bi voleo da igra igra na Dejvis kupu i nosi dres Srbije. - Voleo bih. Koliko sam bio na raspolaganju, to znate. To je zadovoljstvo i priveligija da delim svlačionicu sa igračima koji su mi prijatelji. Počevši od Viktora, uvek je to u opticaju i čemu se radujem. Kako će to izgledati, moje telo da li će biti u stanju
Otvori na story.rs

Povezane vesti »

Novak zabrinuo sve: Đoković opet progovorio o kraju karijere! Šejn larkin spomenuo orlove posle švedske: „Nećemo uvek šutirati…

Novak zabrinuo sve: Đoković opet progovorio o kraju karijere! Šejn larkin spomenuo orlove posle švedske: „Nećemo uvek šutirati savršeno kao protiv Srbije“

Hot sport pre 21 minuta
Šejn Larkin: „Znali smo način odbrane Srbije i šta ću moći da iskoristim“ Šejn Larkin spomenuo orlove posle švedske: „Nećemo…

Šejn Larkin: „Znali smo način odbrane Srbije i šta ću moći da iskoristim“ Šejn Larkin spomenuo orlove posle švedske: „Nećemo uvek šutirati savršeno kao protiv Srbije“

Hot sport pre 21 minuta
Momenat koji je promakao mnogima: Đoković ušao u tunel nakon poraza od Alkaraza a onda se desilo ovo! Šejn larkin spomenuo…

Momenat koji je promakao mnogima: Đoković ušao u tunel nakon poraza od Alkaraza a onda se desilo ovo! Šejn larkin spomenuo orlove posle švedske: „Nećemo uvek šutirati savršeno kao protiv Srbije“

Hot sport pre 21 minuta
Blokbaster u finalu: Siner srušio Feliksa i zakazao okršaj sa Alkarazom! Šejn larkin spomenuo orlove posle švedske: „Nećemo…

Blokbaster u finalu: Siner srušio Feliksa i zakazao okršaj sa Alkarazom! Šejn larkin spomenuo orlove posle švedske: „Nećemo uvek šutirati savršeno kao protiv Srbije“

Hot sport pre 21 minuta
Siner: "Alkaras me gura do limita"

Siner: "Alkaras me gura do limita"

B92 pre 1 sat
Siner zakazao duel sa alkarazom! Italijan u borbi za novi pehar na Ju-es openu sa Špancem

Siner zakazao duel sa alkarazom! Italijan u borbi za novi pehar na Ju-es openu sa Špancem

Večernje novosti pre 1 sat
Priznanje Rafe Nadala: " Za Đokovića mi je trebala jedna stvar, a to više nisam mogao..."

Priznanje Rafe Nadala: " Za Đokovića mi je trebala jedna stvar, a to više nisam mogao..."

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićDejvis Kup

Sport, najnovije vesti »

Fudbaleri Srbije se bore za nove bodove u Letoniji, bez Mitrovića u startnoj postavi

Fudbaleri Srbije se bore za nove bodove u Letoniji, bez Mitrovića u startnoj postavi

RTS pre 11 minuta
Nedović godinu dana na Azurnoj obali, Monako pojačao bekovsku liniju

Nedović godinu dana na Azurnoj obali, Monako pojačao bekovsku liniju

RTS pre 16 minuta
Blokbaster u finalu: Siner srušio Feliksa i zakazao okršaj sa Alkarazom! Šejn larkin spomenuo orlove posle švedske: „Nećemo…

Blokbaster u finalu: Siner srušio Feliksa i zakazao okršaj sa Alkarazom! Šejn larkin spomenuo orlove posle švedske: „Nećemo uvek šutirati savršeno kao protiv Srbije“

Hot sport pre 21 minuta
Zvanično: Nemanja Nedović potpisao! (foto) šejn larkin spomenuo orlove posle švedske: „Nećemo uvek šutirati savršeno kao…

Zvanično: Nemanja Nedović potpisao! (foto) šejn larkin spomenuo orlove posle švedske: „Nećemo uvek šutirati savršeno kao protiv Srbije“

Hot sport pre 21 minuta
Juriš na polufinale EP: Evo gde možete da pratite sudar Srbije i Finske na Evrobasketu! Šejn larkin spomenuo orlove posle…

Juriš na polufinale EP: Evo gde možete da pratite sudar Srbije i Finske na Evrobasketu! Šejn larkin spomenuo orlove posle švedske: „Nećemo uvek šutirati savršeno kao protiv Srbije“

Hot sport pre 21 minuta