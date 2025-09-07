Pešić: ‘Ma, kakva ostavka! Uvukao nam se korona virus’

BBC News pre 1 sat

TOMS KALNINS/EPA/Shutterstock

Dok ljubitelji košarke u Srbiji još pokušavaju da shvate šta se desilo u osmini finala Evropskog prvenstva u Letoniji, selektor Svetislav Pešić priznaje da ekipa nije bila fizički spremna.

Po povratku u Beograd, Pešić je rekao da nema nameru da daje ostavku niti da o tome razmišlja, mada mu ugovor sa Košarkaškim savezom ističe krajem septembra.

„Nikad ne dajem ostavku. Zbog čega? Ja sam ovde došao da uredim i uradim stvari i ovo što sam uradio, kad niko nije hteo ja sam prihvatio", rekao je Pešić novinarima na beogradskom aerodromu.

„I posle Olimpijskih igara niko nije hteo, ja sam prihvatio jer sam osećao odgovornost prema igračima.

„Imamo dogovor (sa KSS) do kraja septembra meseca. Sešćemo, razgovaraćemo, ja sam uvek tu, stojim na raspolaganju za svaku vrstu pomoći.

„Ostavke? Pa, nije ovo fudbal, ovo je košarka, ostavke se ne daju", rekao je 76-godišnji selektor košarkaša Srbije.

'Bar da se spasimo od korona virusa kad već nismo pobedili'

TOMS KALNINS/EPA/Shutterstock

Posle meča sa Finskom i eliminacije sa Evrobasketa, mnogo se komentarisala izjava plejmejkera Alekse Avramovića da je tim svašta prošao u poslednja 72 sata.

Nije rekao konkretno šta.

Novinari medija iz Srbije koji su pratili reprezentaciju ostali su zatečeni ovom izjavom.

Znalo se za povrede nekih igrača, pre svih kapitena Bogdana Bogdanovića, potom upravo Avramovića i centra Tristana Vukčevića.

Na konferenciji za novinare posle poraza od Finske, Pešić je rekao da se „virus uvukao u ekipu", ne iznoseći datelje.

Okrenuo se i prema Nikoli Joviću, jednim od najmlađih u ekipi, koji je bio sa njim pred novinarima i dodao: „Evo i on je imao problem".

Usledila je Pešićeva izjava po povratku u Beograd koja je takođe iznenadila.

„Ja sam usput rekao to o virusu, da ne zvuči kao opravdanje.

„Želim da kažem da je većina igrača imala problem sa povredama, uvukao se virus.

„Jutros se razboleo i dobio je koronu i moj kolega iz reprezentacije, hotel je pun korone.

„Nekoliko igrača je zakačilo... Kad već nismo pobedili, bar da se spasimo korone…“, rekao je Pešić.

Dan pre utakmice osmine finala, u hotelu u Rigi košarkaški tim posetila je delegacija fudbalske reprezentacije Srbije koja je takođe igrala u glavnom gradu Letonije protiv domaće selekcije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Ništa nije ukazivalo niti odavalo utisak da postoje zdravstveni problemi u košarkaškom timu, osim već pomenutih povreda, mada je iz KSS rečeno da su i Avramović i Vukčević spremni.

Priznao je da njegov tim nije bio fizički spreman.

„Da bi uzeo sudbinu u svoje ruke, moraš da budeš zdravi, a mi nismo fizički bili spremni.

„Pregoreli smo protiv Turske, tu smo izvukli maksimum, ali nas je izvanrednom igrom kaznila Finska izvanrednom igrom. Ne želim da im umanjim pobedu", dodao je.

TOMS KALNINS/EPA/Shutterstock

Šta je rekao igračima?

„Rekao sam im da moraju da budu ponosni na ono što se dešavalo u ove dve, tri godine. Tužni smo, i mi smo želeli malo više nego što smo postigli.

„Igrati za reprezentaciju Srbije nije lako, velika su očekivanja, ali sa druge strane taj pritisak te tera da radiš još više i da igranje u reprezentaciji moramo uvek da shvatimo kao neki novi izazov", rekao je Pešić koji je sa reprezentacijom Srbije najpre osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu, a potom bronzanu na Olimpijskim igrama u Parizu 2024.

(BBC News, 09.07.2025)